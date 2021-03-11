Büyük Tehlike: GİRNE-LEFKOŞA ANAYOLU YÜKLÜ KAMYONLARA AÇILDI
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı uzun süredir yüklü kamyonlara kapalı olan Lefkoşa-Girne anayolunu bugünden itibaren açma kararı aldı.
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı uzun süredir yüklü kamyonlara kapalı olan Lefkoşa-Girne anayolunu bugünden itibaren açma kararı aldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda, Karayolları Dairesi Müdürü 'yetki' kullanarak 5 ton ve üzerindeki araçlara bugün itibarıyla geçiş izni verdiğini duyurdu.
Lefkoşa-Girne anayolunda geçmişte Ciklos'ta fren patlaması sonucu kent içerisine dalan yüklü araçların neden olduğu facialar yaşanmıştı.
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