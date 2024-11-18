"Bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve tartışmalara son vermek için istifa ediyorum"

Geçersiz oylarla, hukuk dışı şekilde Meclis Başkanı ilan edilen UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, söz konusu görevden "istifa" ettiğini açıkladı. Öztürkler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve tartışmaları sonlandırmak" amacıyla 'istifa' ettiğini duyurdu. Öztürkler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İşte açıklama:

"Kamuoyunun Bilgisine;

18 Ekim 2024 Tarihli Genel Kurul kararı ile ilan edilerek Meclis Başkanlığı görevini yürütmeye başlamış bulunmaktayım.

Hemen arkasından hem bizim hem de anavatanımız için çok önemli olan devlet temsiliyeti adına 29 Ekim Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşu ardından da 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluş törenlerinde yer aldım.

Gelinen aşamada Mecliste yaşanan süreç hepimizin malumudur. Tüm halkımız için önemli olan bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve tartışmalara son vermek için K.K.T.C Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevinden kişisel irademle istifa ediyorum.

Bu kararımın genel başkanım, UBP yönetimi, meclis başkanı seçilirken bana oy verenler ve halkımız tarafından anlayışla karşılanmasını arzuluyorum.

Saygılarımla."