Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlarını açıkladı.

Kararlara göre; "kapalı otel turizmi" için haftada azami 8 olan charter sefer sayısı, 11'e çıkarıldı.

Ülkeye ada dışı giriş kriterlerinde de bazı değişikliklere gidildi, buna göre 'özel izne tabi' olan GRİ rengin kriterleri 'Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecek' konuşulu ile değiştirildi.

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İşte kararlar: