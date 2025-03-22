“Bu zihniyet gidecek, CTP gelecek ve bu halkın bütün yetişmiş insanlarıyla ülkeyi yönetecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 6 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek 29. Olağan Kurultayı öncesinde, Parti Meclisi (PM) adaylarının tanıtımı başladı. İlk tanıtım toplantısı Güzelyurt ve Lefke ilçelerinin ortak organizasyonuyla Güzelyurt AKM’de düzenlendi. 75 kişilik PM için 128 kişinin aday olduğu kurultayda, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığa tek aday olarak çıkıyor. Aday tanıtım toplantısında konuşan Erhürman, kurultayın ardından 12 ay içinde iki önemli seçimin gerçekleştirileceğini vurgulayarak, tüm partililerin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Aday tanıtım toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirilirken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulmakadir de gecede hazır bulundu.

Erhürman: Sorumluluğumuz sadece CTP’nin değil, halkın sorumluluğudur

Tufan Erhürman, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu durumu değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: “Kurultayımıza giden yolda ilk adım olarak toplandık. Aday sayımız az değil. Bu kurultayın ardından seçilecek olan tüm arkadaşlarımız ve tüm organlarımızla 12 ay içerisinde iki ayrı seçimi yaşayacağız. Tüm CTP’lilerle birlikte bu iki ayrı seçimi sırtlamak yükümlülüğü altındayız.” Memleketin ne duruma sokulduğunun, sokaktaki herkesin malumu olduğuna işaret eden Erhürman, sokaktaki talebin değişim talebi olduğuna dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Seçimden sonra bu ülkeyi birlikte yönetmenin sorumluluğunu da sırtlanmak durumundayız. Birlikte yöneteceğimiz koşullar oluştuğunda çok ciddi bir yük bulacağız sırtımızda. Halk değişim isterken kulağı da gözü de bizdedir” dedi. Beş yıl daha bu zihniyetin ülkeyi yönetme ihtimalini aklından bile geçirmek istemediğine vurgu yapan Erhürman, “Sorumluluğumuz sadece CTP’nin değil, halkın sorumluluğudur. Bu bilinçle ilerlemek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“O masaya oturacağız, çözüme ulaşacağız...”

“Bu zihniyet gidecek, CTP gelecek ve bu halkın bütün yetişmiş insanlarıyla bu ülkeyi yönetecek. CTP bölünmeye, parçalanmaya izin vermeyecek” diyen Erhürman, sokaktaki değişim talebine işaret etti. Erhürman, “Bize çok şey söylendi, çok şey de söylenecek. Kimilerinin sırtında yük olmayabilir, kimileri için mesele bir milletvekili, iki milletvekili daha alayım olabilir. CTP için mesele bundan ibaret olamaz” diye konuştu. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Cenevre’deki 5+1 gayri resmi toplantıyla ilgili de konuşan Erhürman, dört buçuk senenin boşa geçtiğini belirtti. “Cenevre’de 5+1 masasından Temmuz’da bir 5+1 daha çıktı. Kişisel temsilci çıktı. Bazı güven yaratıcı önlemler meselesi de çıktı. Bunların çıkması için Cenevre’ye gidilmesi mi gerekiyordu? İki kapıyı bile burada oturup açalım diyemeyecek durumda mıydı?” diye soran Erhürman, diyaloğun kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. O masadaki taraflardan hiçbirinin, diyaloğu koparmak istemediğine vurgu yapan Erhürman, “O masaya oturmak değil, o masaya oturup çözüme ulaşmaktır aradığımız. O masaya oturup çözüme de ulaşacağız” diye konuştu.

“Umut, Kıbrıs Türk halkının değişim kararını vermiş olmasıdır”

Erhürman sözlerine şu şekilde devam etti: “Herkesle birlikte yönetme bilinciyle hareket etme yükümlülüğümüz vardır. Ülkenin eğitimini, sağlığını, ekonomisini çökerttiler. Bu halkı dünyada görünmez hale getirdiler. Kritik bir dönemeçteyiz. Bir umut vardır. O umut her şeyden önce Kıbrıs Türk halkının değişim kararını vermiş olmasıdır. O umut, diyalog sürecinin başlamış olmasıdır.” “Kıbrıs Türk halkının bu zihniyetle açıklanamayacak deneyimi, birikimi, insan gücü vardır” diyen Erhürman, sorumluluklarının bilincinde olduklarının altını çizdi. Tufan Erhürman, “Umut vardır. Bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz ve bu halk bu ülke güzel günler görecek” ifadelerini kullandı. CTP’nin kurultay süreci devam ederken, aday tanıtımları 24 Mart Pazartesi gecesi Lefkoşa’da ve ardından da Mağusa’da devam edecek.