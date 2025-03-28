Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, İrsen Küçük Ortaokulu’nda yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Kutuplaştırmaya, bölmeye, bağnaz ve çağın gerisinde kalmış düşüncelerinizle parçalamak için ant içtiğiniz bu toplumun gençleri, ineceğiniz meydanlarda dimdik karşınızda olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

“Biz buradayız, siz Orta Çağ karanlığına geri dönün!

Bu ülke,

Yasalar önünde herkesin eşit olduğu ve kimseye ayrıcalık tanınmadığı,

Devletin din işlerinden ayrıldığı, kimsenin inancını diğerine empoze edemediği,

Kıbrıs'ın kültürü ve yapısına herkesin saygı göstermesi beklendiği laik, demoktarik ve hukuki modern temeller üzerine kurulmuştur.

18 yaşından küçük her “çocuğun” eşit, adil, özgür, laik, çağdaş, güncel, modern ve bilimin ışığında eğitim alması bir toplumun gelişimi için elzemdir.

Biz buradaydık, buradayız ve hiçbir yere gidecek değiliz. Bölücülüğünüze karşı kararlılıkla barış, eşitlik ve demokrasi için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Biz gençler, tüm toplum için size karşı mücadele edeceğiz. Asimile etmek istediğiniz her bir kesimin de hakkını savunacağız. Kutuplaştırmaya, bölmeye, bağnaz ve çağın gerisinde kalmış düşüncelerinizle parçalamak için ant içtiğiniz bu toplumun gençleri, ineceğiniz meydanlarda dimdik karşınızda olacaktır.”