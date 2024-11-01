"Bu rezaleti 'nasıl meşrulaştırırım' diye kendinizi paralayıp, elmalarla armutları birbirine karıştırmayın"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanlığı seçiminde çift mühürlü oy pusulalarının Meclis hukukçularının "Geçersizdir" görüşünü iletmesine rağmen UBP Milletvekili Ziya Öztürkler'in "Meclis Başkanı" ilan edilmesi olayının geçmişte benzeri olmadığına dikkat çekti.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, "Bu saçmalığı, bu rezaleti nasıl meşrulaştırırım diye kendinizi paralayıp, elmalarla armutları birbirine karıştırmaya da kalkmayın" dedi.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"Yok daha önce de 'benzer şeyler' olmuş, yok 'örneği' varmış!

Yapılan iş doğrudur diyemeyenler gene eski defterleri karıştırmaya başladı. 'Sui misal emsal olmaz' denir. Yani kötü bir örnek sizin onu tekrarlamanızı meşrulaştırmaz.

Ama gelin görün ki bugün yapılan hukuk ve demokrasi katliamını meşrulaştırmak için geçmişten bir örnek arasanız bile nafile. Bu konuda geçmişte bir örnek yok.

Bu Meclis'te bugüne kadar, seçilmek için gerekli olan oyu alamadığı Meclis'teki üç hukukçu tarafından, Meclis Başkanlığı'nın talebi üzerine verilen yazılı görüşlerle açıkça ortaya konulmuş olmasına karşın 'ben Meclis Başkanı seçildim' diye ortada gezinen hiç kimse olmadı. Bu, emsalsiz hukuk ve demokrasi katliamı.

Belki onun kadar önemli değil ama şu da var tabii: Bu Meclis'te bugüne kadar 29 milletvekili desteğine sahip olduğunu iddia edip de 15 tur boyunca bir Meclis Başkanı seçemeyen bir 'hükumet' de olmadı! Bu da, emsalsiz, bırakın ülkeyi kendi kendini dahi yönetememe rezaleti!

Boşuna eski defterlerin tozlu sayfalarında boğulmayın! Bu saçmalığı, bu rezaleti nasıl meşrulaştırırım diye kendinizi paralayıp, elmalarla armutları birbirine karıştırmaya da kalkmayın.

15 turda hukuka uygun bir Meclis Başkanı seçemediniz. 'Biz bu 29 milletvekiliyle 15 tur daha gitsek muhtemelen yine seçemeyiz' diye korktunuz ve seçilmemişliği tescilli bir kişiyi Meclis Başkanı ilan etmeyi tercih ettiniz. Beceriksizliğinizi, iktidarsızlığını örteceğinizi zannederek hukuku ve demokrasiyi katletmeyi göze aldınız.

Emsali yok! Emsalsizsiniz! Bununla gurur duyabilirsiniz!"