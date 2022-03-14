Bu Memleket Platformu'ndan Elçiliğe 'dilekçe'
Bu Memleket Bizim Platformu, “Kıbrıslı Türk Yurttaşlarımız Aleyhinde Türkiye Cumhuriyeti’ne Giriş Yasağı Konulması” konu başlıklı dilekçeyi Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne verdi.
A+A-
Bu Memleket Bizim Platformu, “Kıbrıslı Türk Yurttaşlarımız Aleyhinde Türkiye Cumhuriyeti’ne Giriş Yasağı Konulması” konu başlıklı dilekçeyi Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne verdi.
Platform üyeleri eylem sonrasında meclis önünde bulunan şoförlerle sohbet ederek şoförlerin eylemine destek veriyor.
Bu haber toplam 129 defa okunmuştur
Etiketler : bu memleket bizim platformu