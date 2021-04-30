Bu kavşak tehlike saçıyor!

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde “Fuar Kavşağı” olarak bilinen noktada trafik kazaları dikkat çekiyor. YENİDÜZEN’e konuşan trafik örgütlerinin temsilcileri söz konusu noktada geçici olarak önlem alınmasına rağmen kazaların devam ettiğini söyledi.

Söz konusu noktada geçtiğimiz gün öğle saatlerinde gerçekleşen son trafik kazasında 1’i ağır, 5 kişi yaralanmıştı. 22 yaşındaki Osama Talab Mob’d kullanımındaki JU 730 plakalı araç sürücüsü, trafik sıkışıklığı nedeniyle bekleyen 44 yaşındaki Yusuf Çağraş isimli motosikletli sürücüye çarpmıştı. Çarptıktan sonra duramayan araç sürücüsü Yakın Doğu Bulvarı’nda dönüşe geçen 33 yaşındaki Nasibe Karimova’nın yönetimindeki PJ 616 plakalı salon araca çarparak durabilmişti.

Avcı: “Geçici önlemler alındı ama sorunlar devam ediyor”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (KTÖD) Başkanı Mehmet Avcı, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki “Fuar Kavşağı’nın her zaman için sorunlu bir kavşak olduğuna işaret ederek, zaman içerisinde geçici önlemlerin alınmasına rağmen benzer sorunların devam ettiğine dikkat çekti. İlgili noktaya için araçların kullanabileceği bir üst geçidin yapılması gerektiğini belirten Mehmet Avcı, Hamitköy – Girne çevre yolunun tamamlanmasıyla birlikte ilgili Yakın Doğu Bulvarı’ndaki trafiğin rahatlayabileceğini kaydetti.

“Kaza tamamen sürücü hatasıydı”

Avcı, söz konusu noktada geçtiğimiz gün gerçekleşen kazada kavşaktan dolayı bir kaza olmadığını belirterek, geçtiğimiz günkü kazada tamamen bir sürücü hatası olduğunu dile getirdi.

Sürücünün yabancı olduğundan da bahseden Mehmet Avcı, sürücünün ehliyeti hakkında araştırma yapılması gerektiğine değindi.

Sevay: “Proje tasarladık ama 10 yılda hayata geçemedi”

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Sevay, dernek olarak kuruldukları günden bu yana ülkemizdeki trafik güvenliği için “bilim ve etiğe dayalı” bir mücadele verdiklerini söyledi ve çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Hüseyin Sevay, derneklerinin teknik biriminde uğraş veren kişilerin 2011 yılı Kasım ayı başında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üstündeki 8 ardışık kavşaktaki ciddi sorunları ele aldığını ve bu kavşaklardaki temel sorunları çözecek avam projeler tasarladığını belirtti. Söz konusu projelerin çizimlerini raporlaştırarak o dönemin milletvekilleri ile Lefkoşa ve Gönyeli belediye başkanlarının da katıldığı toplantılarla bu proje önerilerini topluma paylaştıklarını dile getirdi.

CTP-HP-TDP-DP hükümetinin kurulmasıyla birlikte, o dönemin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile görüştüklerini anlatan Sevay, konu hakkında çalışmalara hız verildiğini ve yaklaşık dokuz ay boyunca çalışıldığını kaydetti.

Sevay, yapılan çalışmalar sonucu "Fuar Kavşağı" olarak bilinen kavşağın da içinde olduğu bu beş proje ihaleye hazır hale getirildiğini ifade etti, “Çözümü yaklaşık 10 yıl önceden belirlenmiş ‘Fuar Kavşağı’ gibi yoğun kavşaklarda hüküm süren trafik güvensizliği ne yazık ki--"kazalara" değil--çarpışmalara uygun ortam yaratmaya devam etmektedir” dedi.

Sevay şöyle devam etti:

“Bunca yıldır hiçbir siyasi inisiyatif ile bahsi geçen kavşaklardaki trafik güvensizliğini asgariye indirecek modern projelerin hayata geçirilmesi mümkün olmamıştır.

Özetle, trafik güvensizliğinin hüküm sürdüğü kavşaklarda ciddi sonuçlar doğuracak çarpışmaların olması ne yazık ki beklenendir. Trafikte Güvenli Yaşam Derneği bu tehlikelere yıllar önce öngörerek topluma hizmet edecek tasarımlar ortaya koymuştur. Ancak bunca senedir gerçek trafik mühendisliğinin ortaya konduğu bu projeler ve o projeleri üreten grubu yöneten Taner Aksu gibi ABD'de profesyonel trafik mühendisi lisansına sahip gerçek bir uzman yok sayılmaya devam edilmektedir.”