Polis: 139 kilometre saatte hız, 35 metre fren izi tespit ettik

Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralanmalı kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü zanlı O.T.M.İ., tutuklandı. Bir kişinin ağır, beş kişinin yaralandığı trafik kazası nedeniyle tutuklanan zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tahkikat Şubesi'nde görevli Polis Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk olayla ilgili bulguları aktardı.

Özkantürk, kazanın 28 Nisan tarihinde saat 12.30 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi Fuar Kavşağı’nda çift şeritli yolda meydana geldiğini kaydetti.

Polis, zanlının yönetimindeki JU 730 plakalı araç ile aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önünde trafik yoğunluğu nedeniyle sol şerit içerisinde bekleyen Yusuf Çağraş’ın yönetimindeki PM 847 plakalı motosikletin arka kısmına aracının ön kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis, JU 730 plakalı aracın duramayarak kavşak kutusu boş olduğu bir esnada yolun sağ kısmında bulunan Yakın Doğu Bulvarı’na dönüşe geçen Lefkoşa'da sakin Nesibe Karımova’nın yönetimindeki PJ 616 plakalı aracın sol yan kısmına ön kısmı ile çarptığını kaydetti.

Kaza zanlısı ve iki kişi taburcu oldu…

Zanlının, çarpamanın etkisiyle durabildiğini söyleyen polis kaza sonucu yaralanan JU 730 plakalı araç sürücüsü zanlının ile Nasibe Karimova ve Emir Karimova taburcu edildiğini söyledi.

Polis müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, JU 730 plakalı araç sürücüsü zanlının taburcu edilmesinin ardından tutuklu olarak merkez karakolu hücrelerine yerleştirildiğini belirtti.

Çağraş’ın durumu ciddiyetini koruyor…

Polis, PM 847 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf Çağraş’ın Yakın Doğu Üniversitesi yoğun bakım servisinde sol ayak kırığı ve derin kesiler nedeniyle yoğun bakıma alındığını, PJ 616 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Miyaser Karımova’nın ise kaburga kırığı teşhisiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi servisinde tedavi altına alındığını mahkemeye aktardı.

Araçlarda büyük hasar var…

Polis, soruşturma neticesinde PJ 616 plakalı araca 60 bin TL, JU 730 plakalı araca 25 bin TL ve PM 847 plakalı motosiklete ise 10 bin TL tahmini hasar olduğunun saptandığını belirtti.

Polis, ayrıca zanlının kamera tespitinde aracı 139 km hız ile kullandığının tespit edildiğini, ayrıca yolda da 35 metre fren izi bulunduğunu da mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.