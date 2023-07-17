“Bu halk kendi kendini yönetmeye ehil olduğunu düşünüyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile doğru zeminde iyi ilişkiler kurulmasını gerektiğini vurguladı.

Erhürman yaptığı açıklama, “Bu halk on yıllardır süren var oluş mücadelesinden süzülen öz güvenini kaybetmek istemiyor. Bu halk kendi ayakları üzerinde durmaya, kendi kendini yönetmeye ehil olduğunu düşünüyor” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Türkiye ile doğru zeminde iyi ilişkiler istiyoruz diyoruz. Bunun Kıbrıs Türk halkının ortak kanaati olduğunu düşünüyoruz.

Daha iyi anlaşılması için artık bir şeyleri temize çekmek lazım sanırım.

Kim kime, ne derse desin, sanıldığının aksine Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ülkeye, bu halka katkılarını görmezden gelen yok.

Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yetkilisinin KKTC başbakanıymış gibi açıklama yapmasından memnuniyet duyan da yok. Üstelik bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin "yok hükmünde" olduğu zamanlarda bile bu durum değişmiyor.

Bunlara ek olarak, siyasi geleceklerini tam tersi üzerinden kurmaya çalışanlar hariç, bu ülkede ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durmayı istemeyen de yok.

Bu halk on yıllardır süren var oluş mücadelesinden süzülen öz güvenini kaybetmek istemiyor. Bu halk kendi ayakları üzerinde durmaya, kendi kendini yönetmeye ehil olduğunu düşünüyor. Ve bu halk Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarının, öneminin farkında, Türkiye Cumhuriyeti ile doğru zeminde iyi ilişkiler kurmak istiyor.

İşin özeti bu...