"Son kayıp hala denizde, Optimus Prime gidiyor!"
Optimus Prime gemisinin anlaşmasının sona erdiği ve bölgeden ayrılacağı öğrenildi. Kararın ardından kayıp yakınları YENİDÜZEN’e ulaştı, kayıp Asel Hilaloğlu’nun babası Salim Hilaloğlu’nun fenalaştığı öğrenildi.
YENİDÜZEN
Filo Jet faciasında kayıp son kişiye henüz ulaşılamazken, arama çalışmalarında görev alan Optimus Prime gemisinin anlaşmasının sona erdiği ve bölgeden ayrılacağı öğrenildi. Kararın ardından kayıp yakınları YENİDÜZEN’e ulaştı, kayıp Asel Hilaloğlu’nun babası Salim Hilaloğlu’nun fenalaştığı öğrenildi.
YENİDÜZEN’e ulaşan kayıp yakınları, arama çalışmalarında görev alan Optimus Prime gemisinin anlaşmasının sona erdiğini ve bölgeden ayrılacağını aktardı.
Edinilen bilgilere göre, kayıp Asel Hilaloğlu’nun babası Salim Hilaloğlu, yaşanan gelişmelerin ardından fenalaştı.
Üstel: “Optimus Prime faaliyetlerini tamamladı”
Başbakan Ünal Üstel de yaptığı açıklamada, Optimus Prime gemisinin Girne açıklarındaki faaliyetlerini tamamladığını duyurdu.
Üstel, “Optimus Prime gemisi Girne açıklarındaki aramalarını tamamladı. Kayıp son kişinin bulunması için Sahil Güvenlik ve GKK çalışmalarını sürdürecek” ifadelerini kullandı.
Son kayıp bulunmadan gemi ayrılıyor
Başbakan Üstel, Sahil Güvenlik ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın çalışmalarını sürdüreceğini açıklarken, Optimus Prime’ın ayrılmasının arama çalışmalarının kapsamını nasıl etkileyeceğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.