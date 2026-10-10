El-Sen üyesi iki KIB-TEK çalışanı bugün mahkemeye çıkıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) üyesi iki KIB-TEK çalışanı, Arapköy ve Karaağaç bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili “kasti hasar” suçlamasıyla tutuklanmalarının ardından bugün mahkemeye çıkarıldı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgiye göre, çalışanlar arızaların meydana geldiği bölgeye yakın bir noktadaki MOBESE kamerası görüntülerinden tespit edildi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, dün yaptığı açıklamada, sabaha karşı saat 02.00 sıralarında Arapköy ve Karaağaç bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını duyurmuştu.

Uzun, Arapköy’de yapılan incelemede bir kabloya çivi çakıldığının tespit edildiğini belirtirken, Karaağaç’taki arızanın nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılacağını ifade etmişti.

Uzun’un açıklamalarının ardından söz konusu elektrik kesintileriyle ilgili iki KIB-TEK çalışanı tutuklanmıştı.

EL-SEN üyeleri mahkeme önünde toplandı

Öte yandan, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) üyeleri, tutuklanan iki KIB-TEK çalışanına destek vermek amacıyla mahkeme önünde toplandı.

Mahkeme önünde “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları atan sendika üyeleri, tutuklanan çalışma arkadaşlarına destek verdi.

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