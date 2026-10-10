“Belediyenin, eğitim için harcadığı para, olması gerekenin çok altındadır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, 1 milyar 157 milyon TL’lik belediye bütçesinden eğitime yalnızca 300 bin TL harcanmasını eleştirdi. Belediyenin mali yönetimini değerlendiren Rahvancıoğlu, çalışanlara da “Kimsenin işine son verme niyetim yok. Yeni projelerimiz için personele ihtiyacımız olacak” dedi.

Turan Rahvancıoğlu, Kanal T’de Ferda İkinci’nin hazırlayıp sunduğu “Yerel Arena” programında belediyenin mali yapısını, 2025 yılı bütçe harcamalarını ve personel politikalarını değerlendirdi.Belediyenin 1 milyar 157 milyon TL’lik bütçesine rağmen mali kaynakların doğru yönetilmediğini belirten Rahvancıoğlu, yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü bölgede eğitime yalnızca 300 bin TL harcanmasını eleştirdi. Rahvancıoğlu, göreve gelmesi halinde çalışanların işten çıkarılacağı yönündeki söylentilerin de gerçeği yansıtmadığını belirterek mevcut personelin yanı sıra yeni projeler için çalışanlara ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

“Belediye bütçesi kötü yönetiliyor”

Belediyenin 2025 yılı kesinleşmiş bütçe hesaplarını açıklayan Rahvancıoğlu, eğitim için başlangıçta 2,5 milyon TL gibi yetersiz bir ödenek öngörüldüğünü, ancak yıl sonunda bu kalemden 1 milyon 700 bin TL’nin geri çekildiğini söyledi. Rahvancıoğlu, “Ayrılan 600 bin TL’nin de yalnızca 300 bin TL’si kullanıldı. 6 tane ilkokul, anaokulu, bir tane ortaokul-lise, 2500 öğrenci için 300 bin TL kullanılmıştır sadece 2025’te. Bu kabul edilebilir bir şey değil” dedi.

Belediyenin önemli bir gelire sahip olmasına rağmen bütçenin kötü yönetildiğini belirten Rahvancıoğlu, mevcut mali yapının belediyenin hareket alanını daralttığını ifade etti. Rahvancıoğlu, “Şu anda iyi bir geliri olmasına rağmen limitlerine gelmiş, manevra kabiliyetini yitirmiş bir belediye var” dedi.

“Kimsenin işine son verme niyetim yok”

Programda belediye çalışanlarının geleceğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Rahvancıoğlu, göreve gelmesi halinde personel çıkaracağı yönünde söylentiler duyduğunu belirterek bu iddialara açıklık getirdi.

Belediyenin mevcut durumda personele ihtiyaç duyduğunu, hayata geçirmeyi planladıkları projelerle birlikte bu ihtiyacın daha da artacağını vurgulayan Rahvancıoğlu, çalışanların endişe etmemesi gerektiğini söyledi.

Rahvancıoğlu, “Şu anda personele ihtiyacımız var. Yapacağımız projelerle de personele ihtiyacımız var. Bazı duyumlar alıyorum, bazı personel arkadaşlar bazen soruyorlar. ‘Ya sen gelirsen birini işten mi çıkaracaksın? Sen gelirsen işimize de son verecekmişsin.’ Hiç böyle bir şey yok. Onu söyleyebilirim” dedi.

“Biz hesabımızı kitabımızı yaptık”

Mevcut yönetimin personel istihdamında plansız davranmış olabileceğini ifade eden Rahvancıoğlu, kendilerinin belediyenin bütçesi ve personel ihtiyacı üzerinde kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Rahvancıoğlu, “Evet, kendilerini işe alanlar hesapsızca, kitapsızca işe almış belki olabilirler. Ama biz hesabımızı kitabımızı yaptık. Bu bütçeleri uzun zamandır istiyorduk, aldık ve iyi bir çalışma yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rahvancıoğlu, personel çıkarılmasının plansız yönetim anlayışının sonucu olduğunu belirterek, “Hesapsız kitapsız iş yapanların işidir yine personel çıkartmak. Çünkü hesapları kitapları yoktur” ifadelerini kulandı.