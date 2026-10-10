CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Ateşli Silahlar Yasası’nda yapılan düzenlemelerle tabanca izinlerinin verilmesinde Bakanlar Kurulu’nun yetkisini sınırlandıracak yeni bir değerlendirme süreci oluşturulduğunu belirterek, “Tabanca izinlerini iki dudak arasından çıkardık” dedi.

Meclis’te tabanca izinlerinin verilme biçimini ve denetim eksikliklerini defalarca gündeme getirdiklerini ifade eden Solyalı, hükümetin son altı yılda verilen tabanca izinlerinin sayısını ve gerekçelerini hâlâ açıklamadığına dikkat çekti.

Solyalı, yeni düzenlemeyle tabanca izni başvurularının yedi kişilik Ateşli Silahlar Komisyonu tarafından inceleneceğini, başvuru sahiplerinin sağlık durumlarının, sabıka kayıtlarının, eğitimlerinin ve izin gerekçelerinin değerlendirileceğini kaydetti.

“Son altı yılda verilen izinlerin sayısı hâlâ açıklanmadı”

Tabanca izinlerinin uzun süredir Meclis gündeminde olduğunu belirten Solyalı, verilen izinlerin sayısını hem yazılı hem de sözlü olarak sorduklarını, kararların açıklığı ve denetimi konusundaki eksiklikleri eleştirdiklerini söyledi.

Tabanca izinlerinin Resmi Gazete’de yayımlanmaması konusunun da incelenmesini istediklerini ifade eden Solyalı, hükümetin kaç kişiye izin verdiğinin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Solyalı, “Hâlâ son altı yılda verilmiş olan izinlerin sayısını ve gerekçelerini bizimle paylaşmış değiller” dedi.

Tabanca izinlerinin siyasi tercihlere bağlı olarak verilemeyecek kadar önemli olduğunu belirten Solyalı, “Toplum güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir izin, iki dudak arasında kalamaz” ifadelerini kullandı.

Tabanca izinleri için yedi kişilik komisyon kurulacak

Genel Kurul’dan geçen Ateşli Silahlar Yasası kapsamında, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında yedi kişilik Ateşli Silahlar Komisyonu kurulacağını açıklayan Solyalı, komisyonda İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü temsilcilerinin yer alacağını belirtti.

Komisyonda ateşli silah konusunda uzman bir polis personelinin de bulunacağını kaydeden Solyalı, başvuruların bu kurul tarafından değerlendirilerek Bakanlar Kurulu’na görüş sunulacağını ifade etti.

Sağlık raporu, sabıka kaydı ve eğitim şartı aranacak

Yeni düzenlemeye göre tabanca izni başvurusunda bulunan kişilerden kimlik, ikamet ve meslek bilgilerinin yanı sıra detaylı sabıka kaydı ve devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu istenecek.

Eğitim şartına tabi olan başvuru sahiplerinin ise sekiz saat teorik, iki saat pratik olmak üzere toplam 10 saatlik silah eğitimini tamamladıklarını ve değerlendirme sisteminde başarılı olduklarını belgelemeleri gerekecek.

Solyalı, başvuru sahiplerinin neden tabanca izni istediklerini de açıklamak zorunda olacağını, komisyonun bu gerekçeyi gereklilik ve ölçülülük açısından değerlendireceğini belirtti.

Başvuru sahibinin silah bulundurmasına veya taşımasına hukuki bir engel bulunup bulunmadığının da inceleneceğini ifade eden Solyalı, mahkûmiyet ve devam eden dosyaların yanı sıra sağlık ve eğitim koşullarının da dikkate alınacağını söyledi.

60 yaşından itibaren beş yılda bir sağlık kontrolü

CTP olarak tabanca izni sahiplerinin her beş yılda bir sağlık kontrolünden geçirilmesini önerdiklerini belirten Solyalı, kabul edilen düzenlemede bu şartın 60 yaşından itibaren uygulanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Solyalı, söz konusu sağlık kontrollerinin iznin devamlılığı açısından değerlendirileceğini kaydetti.

“Son karar Bakanlar Kurulu’nda kalacak”

Tabanca izni verilmesine ilişkin nihai kararın yine Bakanlar Kurulu’nda olacağını belirten Solyalı, ancak karar öncesinde belgelerin incelendiği, sağlık ve eğitim koşullarının değerlendirildiği ve komisyon görüşünün raporla sunulduğu bir süreç işletileceğini söyledi.

Solyalı, “Bu, izinlerin kişisel tercihlere göre verilmesini sınırlandırmak açısından çok önemli bir adımdır” dedi.

Aile içi şiddet ve tehdit durumlarında silahlara el konulabilecek

Düzenlemenin bir diğer önemli yönünün toplum güvenliğine ilişkin olduğunu belirten Solyalı, aile içi şiddet şikâyeti, tehdit veya kişinin kendisine ciddi zarar verme riskiyle ilgili başvuru ve ihbarlarda Polis Genel Müdürlüğü’ne ateşli silahı emanete alma yetkisi verileceğini açıkladı.

Bu yetkinin önemli bir güvenlik adımı olduğunu vurgulayan Solyalı, yıllardır üzerinde durdukları temel ölçütün toplum güvenliği olduğunu ifade etti.