Kansoy: Güzelyurt’u, burada yaşayan ve çalışan herkesle birlikte yenileyeceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, devlet dairelerini ziyaret etti. Maliye, Vergi, Tapu, Şehircilik ve Piyangolar dairelerini ziyaret eden Kansoy’a, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Milletvekili Armağan Candan ve partililer eşlik etti.

Ziyaretlerde kamu çalışanlarıyla bir araya gelen Reşat Kansoy, çalışanların hem görev yaptıkları kurumlara ilişkin görüşlerini hem de Güzelyurt’ta yaşayan yurttaşlar olarak kente dair sorun, beklenti ve önerilerini dinledi.

Kansoy, kamu çalışanlarının yalnızca hizmet üreten kişiler değil, aynı zamanda Güzelyurt’un gündelik yaşamını paylaşan, kentin sorunlarını doğrudan yaşayan yurttaşlar olduğuna dikkat çekti.

Güzelyurt’un geleceğini masa başında değil, bu kentte yaşayan, çalışan ve üreten insanlarla birlikte şekillendireceklerini vurgulayan Kansoy, yeni dönemde daha güçlü iletişim kuran, dinleyen ve ortak akılla hareket eden bir belediyecilik anlayışını hayata geçireceklerini belirtti. Kansoy, “Güzelyurt’u yenilerken hiç kimseyi dışarıda bırakmayacağız. Bu kentte yaşayan, çalışan ve emek veren herkesin sözü yeni dönemin bir parçası olacak. Güzelyurt’u, burada yaşayan ve çalışan herkesle birlikte yenileyeceğiz” dedi.