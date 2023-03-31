BU ÇİLE ARTIK BİTSİN!

Batuhan BORAKAN

Girne-Alsancak-Lapta trafiğini rahatlatmak üzere başlatılan yeni yol düzenlemesi, özellikle her gün bu yolu kullanmak durumunda olan bölgelileri ve yol üzerinde dükkanları olan esnafı zorluyor.

Yol yapım çalışmalarının çok uzun sürdüğünden yakınan bölgeliler, en çok da trafikten şikayet ediyor, ‘nüfus artışının trafikte de kaos yarattığını’ savunuyor.

Bölgede dükkanları olan esnaf ise dertli… Aylardır dükkanlarına müşterilerin zorlukla girdiğini ifade eden bölge esnafı, ‘işlerimiz çok düştü, zararımız büyük’ diyor.

Lapta-Alsancak- Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser ise, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin yol yapım çalışmalarını aksattığını ve bir aylık bir gecikme yaşanması beklentisini belirtirken, bölge halkından da ‘biraz daha sabır ve anlayış’ istedi.

‘100 gün’ hedefi tutmadı!..

Yapımı Ekim 2022’den beridir devam eden Girne-Alsancak anayolunun tamamlanmasına yönelik açıklanan ‘100 takvim günü’ hedefi hayata geçmedi.

Bölgeliler için ‘çileye dönen’ yol yapım çalışmalarının sona ermesi için Ekim 2022’den bugüne 3 farklı tarih paylaşıldı.

İkinci etap çalışmalarının başladığı 22 Ekim 2022’de dönemin Karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil yaptığı açıklamada yolun 100 takvim gününde, 21 Ocak 2023’te bitmesi hedeflendiği açıklamıştı.

22 Aralık 2022’de de bu kez Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, projenin 1 buçuk ayda tamamlanmasını hedeflendiğini belirtmiş, ikinci bir tarih vermişti.

Çalışmalar sürerken, bu kez Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser bölge halkının çilesi olan projeyle ilgili yeni tarih verdi.

Ataser Ekim 2022 içerisinde 2. etabına başlanan Girne-Alsancak anayolunun ‘Haziran ayı’ içerisinde biteceğini YENİDÜZEN’e açıkladı.

Lapta-Alsancak- Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser:

“Deprem nedeniyle 1 ay kadar gecikecek…”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Lapta-Alsancak- Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, “Bölge halkından beklentim biraz sabır ve anlayış” dedi; Türkiye’de yaşanan depremden dolayı yolun yaklaşık 1 ay gecikeceğini belirtti.

Ataser, yol projesinin normalde Mart-Nisan ayı içerinde biteceğini fakat Türkiye’de yaşanan depremden dolayı Müteahhit firmanın yol projesi için bölgede bulunan araçlarının üçte ikisini yardıma gönderdiğini bu nedenle yolun yaklaşık 1 ay aksadığını bildirdi.

Trafik düzenleyicileri için (aydınlatma, çember, yaya geçidi, orta refüj) en yakın zamanda ihaleye çıkılacağını bildiren Ataser, “yolu tam teşekküllü bir şekilde bitirmek istiyoruz. Haziran ayında asfaltı tamamlayıp trafiği rahatlatmak için açacağız ve Trafik düzenleyicileri için en yakın zamanda ihaleye çıkacağız. Daha yavaş gidip, daha doğru şekilde planlama yapmak istiyoruz” dedi.

Esnaf ‘işlerinin çok düşmesinden’ yakındı

Esra Altuntaş: “3 aydır içeriye müşteri girmiyor”

Alsancak esnafı Esra Altuntaş yol yapımından dolayı yaklaşık 3 aydır dükkanlarına müşteri girmediğini, işlerinin ciddi şekilde düştüğünü ifade etti.

Altuntaş, “Yol bitince iyi olacak biliyoruz fakat şu an mağduruz” dedi.

Mine Özkan: “Sinek avlıyoruz”

Alsancak esnafı Mine Özkan yol yapımından dolayı park yerlerinin ciddi sıkıntı olduğunu kaydederek, “Kaç gündür sinek avlıyoruz, müşterilerimiz duracak yer bulamıyor” dedi.

Özkan, daha önceden sıkıntının daha büyük olduğunu kaydederek, esnaf olarak yolun bir an önce tamamlanmasını istediklerini söyledi.

Yılmaz Tütüncü: “Biraz sabırlı olmayı öğrenmek zorundayız”

Alsancak esnaflarından Yılmaz Tütüncü yolun en güzel şekilde devam ettiğini belirterek, işine ve evine gidiş gelişlerinde hiçbir mağduriyet yaşamadığını belirtti.

Tütüncü, “Bu yollar yapılırken tabii ki trafikte sıkışıklık olacak fakat biraz sabırlı olmayı öğrenmek zorundayız” dedi.

Bölgeliler ne dedi… Bölgeliler ne dedi… Bölgeliler ne dedi…

“Sabah akşam trafik faciası yaşıyoruz”

Mustafa Engindereli: “Küçücük adaya bu kadar nüfus çoktur”

Alsancak sakini Mustafa Engindereli yoğun bir trafik olduğunu belirterek şikayetlerini dile getirdi.

“Yoğun bir trafik var, bu altyapı bu trafiği kaldırmaz bu küçücük adaya bu kadar nüfus çoktur” diyen Engindereli, “Firma gerektiği gibi çalışmıyor, Hükümet de bu olaylara yağ sürüyor ve daha kötüye gidiyor” ifadelerine yer verdi.

Hasan Avlar: “Bu yolda sabah-akşam kaza oluyor”

Alsancakta esnaf ve Lapta sakini Hasan Avlar Alsancak-Lapta-Karşıyaka anayolunda sabah-akşam kaza meydana geldiğini belirtti.

Yoğun trafik nedeniyle ambulansların gidiş-gelişlerinde çok ciddi sıkıntı oluştuğunu söyleyen Avlar, “İş çıkışı Alsancak’tan Lapta’ya yaklaşık bir saatte gidiyorum” dedi.

Mehmet Maniler: “Trafikten şikayetçiyiz, yoldan değil”

Alsancak sakini Mehmet Maniler, yol yapımından değil, trafikten şikayetçi olduklarını ifade etti.

Maniler, “4 kişilik bir eve 100 kişi daha sığmaz, hükümetten şikayetçiyiz sebebi ise önlerine geleni ülkeye alıyorlar” diyerek hükümete tepki gösterdi.

Arif Kuriş: “Sabah akşam trafik faciası yaşıyoruz”

Alsancak sakini Akif Kuriş sabah-akşam trafik faciası yaşadıklarını söyleyerek, “Bu yol çalışmasının 20 günde yapılması gerekirdi. Yol yapımı çok uzadı, yoksa buradaki esnafta, halk da dişini sıkardı” dedi.