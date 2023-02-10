Bu acıya yürek dayanmaz
Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden 4 Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi, gözyaşları arasında son yolculuğuna da birlikte uğurlanıyor.
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Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji 4 öğrencisi son yolculuğuna birlikte uğurlanıyor.
Mert Niyazi Topukçuoğlu, Fahri Arkar, Doruk Akın ve Alp Akın için Lala Mustafa Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.
Cenaze törenin ardından 4 isim, Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek. Acılı aileler, törende güçlükle ayakta duruyor.
Alana gelir gelmez fenalık geçiren bir dedeye sağlık ekipleri müdahale ediyor..
FOTOĞRAFLAR: BURÇİN AYBARS
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