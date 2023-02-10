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Bu acıya yürek dayanmaz

Bu acıya yürek dayanmaz

Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden 4 Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi, gözyaşları arasında son yolculuğuna da birlikte uğurlanıyor.

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Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji 4 öğrencisi son yolculuğuna birlikte uğurlanıyor.

Mert Niyazi Topukçuoğlu, Fahri Arkar, Doruk Akın ve Alp Akın için Lala Mustafa Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.

Cenaze törenin ardından 4 isim, Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek. Acılı aileler, törende güçlükle ayakta duruyor.

Alana gelir gelmez fenalık geçiren bir dedeye sağlık ekipleri müdahale ediyor..

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FOTOĞRAFLAR: BURÇİN AYBARS

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