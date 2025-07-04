"Boşanma aşamasında olduğu eşini bıçak ile ağır yaraladı, tutuklandı"

Dikmen'de 43 yaşındaki U.E.K., saat 04:00 sıralarında, boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı apartman dairesine gidip mutfak kapısını kırarak içeriye girdikten sonra, mutfaktan almış olduğu bıçak ile ikametgah içerisinde bulunan 35 yaşındaki E.Z'yi sol kolundan yaralandı.

Akabinde U.E.K., olay yerinden kaçan E.Z.'yi takip edip, yine kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile E.Z.'yi vücudunun muhtelif yerlerinden ağır şekilde yaralayıp katle teşebbüs etmiştir.

Olay sonucu yaralanan E.Z., kendi imkanları ile gittiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatının ardından, Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı U.E.K., bugün çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi tarafından üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verildi. Soruşturma devam ediyor.