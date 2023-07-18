Borak: “Karpaz’a darbe vuruluyor"

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, korunması gereken Karpaz’a "vurdumduymaz yönetim" anlayışı nedeniyle olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Borak, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Binlerce yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Karpaz bölgesinin, halen daha emirname, vahşi depolama alanları, kontrolsüz karavan alanları, çöp yığınları ile dolup taşması, kurulu düzeni çökertmektedir. Açıkça görülmektedir ki bu vurdumduymaz davranışlar ve yönetim anlayışı, her bakımdan korunması gereken Karpaz bölgesine darbe vurmaktadır. Hükümet edenlere çağrımızdır; Kontrollü ve planlı bir yönetim anlayışının yerleşmesi ve bu çerçevede oluşturulacak olan sistematik gelişimin, tüm Karpaz bölgesine yayılması gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut gelişim anlayışı; flora ve faunasını koruyamayan, tüm doğal güzelliklerini kaybeden, tarihini yok eden, çöp yığınları ve yangınlarla boğuşan bir Karpaz yaratacaktır.”