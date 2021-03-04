"Bölgede 3 vaka çıktı, bizi de kapattılar, olumsuz etkilendik…"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin yeni tip coronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ülke genelinde ‘tam’ kapanmaya gitmesi süreç içerisinde az vaka çıkan Lefke bölgesinde kimi kesimler tarafından memnuniyetle karşılanırken, kimi kesim tarafından da kendi bölgeleri için tam bir kapanmaya gidilmesine gerek olmadığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan bölge halkı, özellikle son 1 yılda üniversitede öğrenim gören öğrencilerin ülkeden ayrılması ve Kıbrıs’ın güneyinden eskisi gibi geçişlerin olmaması nedeniyle oldukça etkilendiklerini aktardı.

Yaşanan tam kapanmadan dolayı zarara uğradığını aktaran bazı esnaflar ise geriye gittiğini dile getirdi.

Bölgede 61 günde 3 vaka

Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2021 - 2 Mart 2021 tarihine kadar geçen 61 günlük süre içerisinde ülke genelinde vaka sayıları rekor seviyelere ulaşmasına rağmen, bu süreç içerisinde Lefke Bölgesi’nde toplam 3 vaka çıktığı görüldü. Sağlık Bakanlığı’nın her gün açıkladığı verilere göre Lefke Bölgesi’nde çıkan 3 vaka, 27 Ocak, 3 Şubat ve 5 Şubat 2021 tarihlerinde görülmüştü.

BÖLGE HALKI NE DEDİ?

Serhan Solmaz: “Sistemli ve denetimli bir şekilde bölgemizdeki işletmeler açık tutulabilirdi”

“Ben Gemikonağı Sanayi Bölgesi’nde makinistlik yapıyorum. Bu süreçte bana göre Lefke halkının kapanması çok yanlıştı. Geçenlerde bir markete gittim, o marketin sadece manav bölümünde 40 işi vardı. Yani bu virüs bir tek makinist dükkânlarında ya da esnafların dükkânında mı yayılıyor? Bence sistemli ve denetimli bir şekilde bizim bölgemizdeki işletmeler açık tutulabilirdi. İlçeye giriş çıkışlar zaten yasaktı. Bölgemizde yok denecek kadar az vaka olmasından dolayı da kimse sıkıntı yaşamazdı.”

Türkay Fotalı: “Bizim bölgemize haksızlık yapıldı”

“Bu süreçte bizim bölgemizi tam kapatmak bence mantıksız bir durumdu. Bu salgın Girne ve Lefkoşa’da değil de, aynı şekilde Güzelyurt ve Lefke Bölgesi’nde olsa tüm ilçeler tam kapanır mıydı? Bence olmazdı. Bu konuda bizim bölgemize haksızlık yapıldı. Bu süreçte sivil itaatsizliğe de gidilmesi konuşuluyor. Bunun en büyük sebebi de yaratılan haksızlıktır. Bu dönemde kim olursa olsun, hak eden hak ettiğini almalı.”

Sedat Asilkan: “Giriş ve çıkışlar kontrol altına alındıktan sonra bölgemizi kapatmak gerekmiyordu”

“Bu noktada bence en önemlisi sağlıktır. Bu zaten tartışılmaz bir konudur. Ancak diğer bölgelere girişler ve çıkışlar daha kolay. Casinolar da zaten o bölgelerde. Bizim bölgemiz daha fazla tarımla uğraşan köyleymiş bir bölgedir. Bence ilçeler arası geçişlerin yasaklanması güzel bir şeydi. Ama vakası olmayan bölgemizi kapatmak bence biraz mantıksız bir durum oldu. İlçeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındıktan sonra bölgemizi kapatmak gerekmiyordu diye düşünüyorum.”

Serdinç Coşkun: “Bu süreç içerisinde esnaf olarak 3 yıl geriye gittik”

“Bu uygulama hükümetimizin büyük işletmecilere daha faydalı olmaları için yaptığı bir uygulamaydı. Bizim bölgemizde vakamız yok, bu konuda problemimiz yok, öğrenciler gelmeye başlamış ama esnaf kapalı… O yüzden büyük bir yanlışlık yapıldı. Bu süreç içerisinde esnaf olarak 3 yıl geriye gittik. Bankalara mağdur kalmış durumdayız. Kaybımız büyük.”

Muazzez Beyaz: “Ben denetime daha fazla gerektiğine inanıyorum”

“Ben kapanmayı doğru bulmayanlardanım ama sağlık açısından büyük bir risk taşıdığı için bence doğru. Ama Özellikle vakaların yoğun olduğu bölge Girne ve Lefkoşa’ydı. Buralarda tam kapanmaya gidilip, diğer bölgelerde kısmen bir kapanmaya gidilebilirdi. Zaten ilçelere giriş çıkışlar kontrol altına alınmış ve dışarıdan işi olmayan herhangi birisi bizim bölgemize gelemez durumdaydı. Esnaf da her gün denetlenmesi ve tüm sağlık kurallarına uyması şartıyla açık tutulabilirdi. Ben bir esnafım, 3 hafta dükkânımı kapattım ama 3 ay, belki de daha fazla geri gittim. Ben denetime daha fazla gerektiğine inanıyorum. Denetim eksiksiz yapıldıktan sonra kapanmaya da pek fazla gerek kalmazdı.”

Ali Altınışık: “Bir tarafı kapatıp, diğer tarafı açık tutmak olmazdı”

“Sürecin başını hatırlayacak olursak hükümet ilk önce Lefkoşa ve Girne’ye giriş çıkışların kapandığını duyurmuş, ilk olarak o iki bölgeyi kapatmıştı. Bunun açıklanmasıyla insanlar da başka bölgelere gitmişlerdi. Böylelikle vakası olmayan bölgelere de vakalar taşınacaktı. Bu noktada bence genel olarak kapanılması doğru bir karar oldu. Bir tarafı kapatıp, diğer tarafı açık tutmak olmazdı. Kapanacaksak hepimiz kapanacaktık. Öyle de oldu. Ekonomik yönden bir sıkıntımız oldu ama sağlık daha önemli yapacak bir şey yok. Zaten son 1 yıldır öğrenci olmamasından dolayı geriye gittik, bir de kapanmak kötü oldu.”

Sami Dayıoğlu: “Hala daha 1500 TL bekleyen ve alamayan esnaflar var”

“Son 1 yıldır üniversite öğrencilerinin olmayışı esnafa büyük bir etkisi olduğu aşikârdır. Fakat bunun yanında bölgede ikamet eden insanların sayısının da az olmasından dolayı buradaki esnaf iki kez mağdur olmuştur. Buradaki portakal kesimi devam ettiğinden dolayı birçok süpermarket çalışmaktadır. Oralarda da yoğunluk vardır. Bence sağlık konusunda Güney Kıbrıs’la aynı uygulama yapılmalıydı ancak bu hükümetimiz tarafından ne yazık ki yapılmadı. Hala daha 1500 TL bekleyen ve alamayan esnaflar var. Ne zaman verileceği de bilinmiyor.”

Raif Uskuri: “Keşke bizim ülkemizde de imkânlar olsaydı ve yeterli destek verilseydi”

“Bence kapanma konusunda yapılan doğruydu. Bu virüs sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada var. Bizim ülkemizin sorunu kendi hükümetimizin kaynağının yeterli olmaması ve insanları destekleyememesi. Mesela İngiltere de kapandı ama 15-20 bin sterlinlik hibe şeklinde destek yaptı. Keşke bizim ülkemizde de böyle imkânlar olsaydı ve yeterli destek verilseydi. Bu süreçte hangi hükümet olsaydı bu sorunu yaşayacaktı.”