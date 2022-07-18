Boğulma tehlikesi geçiren İbrahim'den iyi haber

Alsancak'ta faaliyet gösteren bir otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 7 yaşındaki İbrahim Güner’in durumunun iyiye gittiği, hayati riskinin kalmadığı öğrenildi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden alınan bilgide, boğulma tehlikesi geçirip yoğun bakıma alınan Güner’in durumunun iyi olduğu, hayati riskinin kalmadığı ifade edildi.

Hatırlanacağı üzere; Güner, Alsancak'ta faaliyet gösteren bir otelde 16 Temmuz tarihinde saat 11.30 sularında otelin havuzunda bulunduğu sırada boğulma tehlikesi geçirmişti. Polis, Güner’in Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından, çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını açıklamış, soruşturmanın devam ettiğini kaydetmişti.

Alsancak’ta üzücü olay: 7 yaşındaki İbrahim Güner yoğun bakımda!