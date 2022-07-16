Alsancak’ta üzücü olay: 7 yaşındaki İbrahim Güner yoğun bakımda!

Alsancak'ta faaliyet gösteren bir otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 7 yaşındaki İbrahim Güner yoğun bakıma alındı.

Olayın saat 11.30 sularında meydana geldiğini belirten Polis, Güner’in Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından, çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Polis’in paylaşımı şöyle:

Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk

16.07.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Alsancak'ta faaliyet gösteren bir otelde, İbrahim GÜNER(E-7), otelin havuzunda bulunduğu bir esnada boğulma tehlikesi geçirmiştir. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından, çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.