BM: UNFICYP iddiaların farkındadır ve soruşturmasını sürdürüyor

BM Barış Gücü askerlerinin ara bölge yakınında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na (GKK) bağlı askerlere saldırdığı yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yapan BMBG Sözcüsü Aleem Siddique, “UNFICYP iddiaların farkındadır ve soruşturmasını sürdürüyor” dedi.

Siddique yaptığı açıklamada, tüm BM Barış Gücü personelinin en yüksek standartta davranmak ve hareketlerinden sorumlu tutulmak durumunda olduğunu vurguladı.

Siddique, “Ayrıntılı bir soruşturmadan sonra doğru adımı atmakta tereddüt etmeyeceğiz” dedi.

BM söz konusu açıklamayı, ara bölge yakınında önceden izin alarak temizlik çalışması yapmak isteyen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na (GKK) bağlı askerlere Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin saldırması olayı üzerine yaptı.

GKK: Temizlik çalışmasında BM askerleri ile anlaşmazlık yaşandı, sorun çözüldü