GKK: Temizlik çalışmasında BM askerleri ile anlaşmazlık yaşandı, sorun çözüldü

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı(GKK), Lefkoşa Dereboyu’ndaki askeri birlikte (İbrahim Latif kışlası) temizlik çalışması sırasında Birleşmiş Milletler (BM) askerleri ile ‘anlaşmazlık’ yaşandığını söyledi, sorunun çözüldüğünü belirtti.

YENİDÜZEN'e konuşan GKK Basın Birimi, daha fazla detay paylaşmadı, bir askerin yaralandığı ile ilgili iddialara yönelik bilgi vermedi.