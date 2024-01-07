Bize yazın, sizinle iletişime geçmek bizi mutlu edecek

2024’ün ilk Pazarında umarım hepiniz çok iyisinizdir. Geri dönüşlerinizi alıyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. Tabii ki olumlu ve olumsuz bu geri dönüşlerin yanında lütfen bizlere tarihini merak ettiğiniz bir yemek varsa veya bizim nasıl yaptığımızı öğrenmek istediğiniz tarifler varsa bunları da yazınız. Bu bizleri çok mutlu eder.

Yılın ilk Pazarında sizlere Mücendra ve Sini Katmeri tarihini ve bizim yorumumuzla nasıl yaptığımızı paylaşmak istedik. Keyifli okumalar dileriz…

Fakirin yemeği olarak da bilinen: Mücendra

Mücendra su çiçeği bozuğu, yüzdeki delikler gibi manalara gelmektedir. Lüzinyan döneminde adaya geldiği tahmin edilen Mücendra, Suriye, Mısır, Irak ve Lübnan’da her evde yenen bir pilav. Fakirin yemeği olarak bilinir. Şimdi birlikte malzemelerine ve benim nasıl yaptığıma bakalım.

Kullandığım Malzemeler:

Sıvı Yağ

1 adet Büyük Soğan

2 Su bardağı Pirinç

1 Su Bardağı Yeşil Mercimek

4 Bardak Su

Karabiber

Tuz

Nasıl Yapıyorum?

Soğanları uzun uzun doğruyorum, eski insanlar zeytin yağı kullanır fakat zeytinyağı asidik olduğu için çiğ tüketilmesi gerekiyor. Bu yüzden ben sıvı yağ kullanıyorum.

Bir tencereye su koyup ilk önce mercimeğimi haşlamaya bırakıyorum. Mercimeğim haşlanırken bende doğradığım soğanımı güzelce kavuruyorum.

Soğanım kavrulunca içerisine pirincimi ekliyorum ve güzelce pirincimi de kavuruyorum. daha sonra haşlanan mercimeğimi süzüyorum ama suyunu dökmüyorum. Çünkü suyunu kullanacağım. Mercimeğimi de pirinç ve soğanımın üzerine ekledikten sonra mercimeğimin suyunu kullanıyorum ve 4 bardak su ekliyorum. Tabi eğer mercimeğimin suyu yetmezse endişelenmeden normal su ile tamamlıyorum. Tuzumu ve karabiberimi de damak tadıma göre ekleyip pişmesi için orta ateşte üzeri kapalı bir şekilde bırakıyorum. Suyunu çekince pişti demektir. Altını kapatıp biraz da demlenmesi için bekliyorum.Yoğurt ile birlikte servis ediyorum.

Bir tatlıdan ötesi: Sini Katmeri

Sini Katmeri çok lezzetli bir Kıbrıs tatlısıdır. Biz çocukken hemen hemen her bayram gelecek olan misafirleri ağırlamak için büyüklerimiz tarafından yapılırdı. Sini katmeri, bir tatlıdan öte, aileleri bir araya getiren ve özel günleri daha da anlamlı kılan bir geleneksel lezzet olarak öne çıkmaktadır. Bu tür geleneksel tatlılar kültürel mirasımızın bir parçasıdır. Bu özgün lezzetleri gelecek nesillere aktarmak adına hepimize düşen bir sorumluluktur. Umarım bu yazımızda, adamızda sini katmeri gibi özel lezzetlerine biraz daha yakından bakmanızı sağlayabilmişizdir. Şimdi, bu geleneksel tatlıyı denemek ve adamızın zengin mutfak kültürünü daha yakından keşfetmek için bir adım atma vakti!

Malzemeler

4 su bardağı un

Yarım çay kaşığı tuz

Aldığı kadar ılık su

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

İç Harcı için;

Yarım kg kaymak yağı

3 yemek kaşığı tarçın

1 su bardağı ince çekilmiş badem veya ceviz içi

½ su bardağı kadar şeker ( şekeri dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz)

Nasıl Yapıyorum?

Öncelikle tencereme 5 bardak su ve 4 bardak şeker (dilerseniz şekeri 5 bardak

ekleyebilirsiniz) koyuyorum ve ocakta şeker eriyinceye kadar ısıtıyorum. Şekerim erikten

sonra şerbetimi kenara alıp soğumaya bırakıyorum. Ben şerbetin içerisine bir kaç damla

limon suyu ve 2-3 damla da gül suyu ekliyorum. Siz dilerseniz gül suyu eklemeyebilirsiniz.

Şerbetim kenarda beklerken Sini Katmerimin yufkalarının hamurunu hazırlıyorum. Bir

yoğurma kabında un ve tuzu karıştırıyorum. Azar azar ılık su ekliyorum ve yumuşak kıvamda

bir hamur elde edinceye kadar yoğuruyorum. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 25-30

dakika dinlendiriyorum. Hamurdan cevizden büyüklüğünde parçalar koparıp, oklava

yardımıyla yuvarlak şekilde ince bezeler açıyorum. İnce ince açılmış hamurların her yanına

kaymak yağını iyice sürüyorum. Ayrı bir yerde toz tarçın, öğütülmüş badem ya da ceviz ve

yarım bardak kadar şekeri bir kapta karıştırıyorum. Hazırlanan malzemeyi yağlı hamurlarıma eşit bir şekilde paylaştırıyorum. Daha sonra hamurumu rulo halinde sararak siniye yerleştiriyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımda üstü kızarana kadar pişiriyorum ve sıcak tatlı üzerine soğuk şerbet döküyorum. Şerbet çekince tatlım servise hazır olmuş oluyor.