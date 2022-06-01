Bir yanda ekonomik kriz, bir yanda turizm fuarına 301 bin TL

Vatandaşın birincil gündemini geçim derdi ve ekonomik kriz oluştururken, Bakanlar Kurulu Diyarbakır’da düzenlenen Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı için toplamda 301 bin 790 TL masrafın karşılanmasını kararlaştırdı.

ÜstEl Hükümeti, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında; 24-27 Mart arasında Diyarbakır’da düzenlenen 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’ndaki masrafların Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’ndan karşılanmasını onayladı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; stand yapım ücreti olarak 247 bin 800 TL, fuar için yaptırılmış turizm tanıtım heybelerine 26 bin 290 TL, turizm tanıtım broşürlerinin kargolanması için alınan koli ücreti olarak 23 bin TL, üst düzey yetkililere verilen hediyelik eşya bedeli olarak ise 4 bin 700 TL karşılandı.