Bir vatandaşın isyanı: “Ateşli bebeğimle Pandemi Hastenesi’ne gittim, bakmadılar”

Fethiye Havin Baran isimli vatandaş, 8 aylık ikiz bebekleriyle COVID-19’a yakalanmasının ardından yaşadığı zorlukları anlattı, sağlıktaki eksikliklere değindi, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye seslenerek, “Sizin çocuğunuz torununuz yaşayınca mı anlayacaksınız acaba? Sağlıkta da sınıfta kaldık” dedi.

Baran, “Sakın bu virüsü kapmayın, tek başınasınız, kimse virüsle evde nasıl mücadele etmenizi önemsemiyor, çünkü seçim var” şeklinde konuşarak, yaşananları eleştirdi.

Pozitif olan 8 aylık bebeğinin nefes alamayıp, ateşler içinde kalınca hastaneye başvurduğunu anlatan Baran, “Ateş düşmeden bakamayız” yanıtını aldıklarını savundu, kendi imkanlarıyla hastaneye ateş düşürücü getirdiğini söyledi.

Baran, buna rağmen sabah 9’da gidip akşamüzeri dönen kızına bakacak çocuk doktorunun gelmediğini de savunarak, “Bu kadar ucuz mu canımız?” diye sordu.

1 gün sonra arandığını, diğer bebeği için çocuk doktoru ayarlandığı ve Pandemi Hastanesi’ne götürmesi yönünde kendisine bilgi verildiğini ifade eden Baran, “Eksik olsunlar” dedi.

Baran’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı şöyle: Sonunda bize de uğradı… Başından beri çok dikkat ettiğimiz halde 2022’nin ilk günlerine önce temaslı, birkaç gün sonrada 8 aylık ikizlerimle COVID olarak girdik. Bu zaman sürecinde arayıp soran, kapımıza yemek ve bebeklerimin ihtiyaçlarını bırakan ilaç ve ihtiyaçlarımızı karşılayan candan dostlarımıza çok teşekkürler…

Çok değil daha geçen aylarda küçük bir meleği ailesinin çırpınışları ile hastane koridorlarında kaybettik ve duydukça üzüldüğüm daha birçok insan tanıdık tanımadık bu lanet virüsü yaşadı, yoğun bakımda günlerce uyutuldu kurtulan ve de kurtulamayanlar oldu. Acımı paylaşmayı anlatmayı seven biri değilim, yalnız bir anne olarak çok zorluklarla prematüre olarak dünyaya getirdiğim canımın parçası söz konusu olunca susamayacağım. Tüm dünyayı saran bu virüsle tanıştığımızdan bu yana ülkemizde tüm eksikliklere ve zor koşullara rağmen canla başla mücadele veren sağlık personellerine minnettarız. Yalnız kimse isteyerek COVID olmuyor ve Pandemi Hastanesi’ne mecbur kalmadıkça gitmiyor. Sağlıkçılarımızın bunu bilerek hastalara yaklaşması gerekir diye düşünüyorum. Biraz empati lütfen…

Pozitif olan 8 aylık bebeğim nefes alamayıp ateşler içinde kalınca gittiğimizde bize ateşini düşürmeden bakamayacaklarını, kendi imkanlarımızla hastaneye ateş düşürücü getirtip ateşini düşürmemize rağmen bebeğimiz kollarımızda ağlarken. Sağlık Bakanımızı dahi O kadar arayıp durumu bildirmemize rağmen, sabah 9’da gidip akşam üzeri dönen kızıma bakacak bir çocuk doktoru gelemedi. Bu kadar ucuz mu canımız? Kendim bile COVID dolayısıyla ciğerlerimde sorun olmasına ve zor nefes almama rağmen gitmedim hastaneye. Sadece evladım için pozitif olduğundan özele gidemediğimden çaresiz kaldığımdan başvurdum hastaneye ve dalga geçer gibi 1 gün sonra aranıyorum diğer bebeğim için çocuk doktoru ayarladıklarını Pandemi Hastanesi’ne götürmemi söylüyorlar, eksik olsunlar.

Allah’tan bebeklerimin çocuk Doktoru Suphi bey çok ilgili biri ve bizi yönlendirmesi ile evde buhar ve ilaçlarla tedavi ederek bebeğimi iyileştirdim. Keşke COVID olup evde karantinaya girenler için… Bilmem hangi firma kazansın diye söylenen yere gidip taktırmamızı istediğiniz bileklik için 2 defa aranacağımıza "Nedir son durumunuz" diye soran ve COVID’in bu varyantına karşı bilgilendiren bir ekip oluştursaydınız... Bu çok mu zor? Hastane dolu, yoğun bakıma yatacak durumda değilsek kendi başımızın çaresine bakalım mı? Ölelim mi ya da beğenmiyorsak çekip gidelim mi yerimizden yurdumuzdan ülkemizden bizlere layık gördüğünüz bu mu? Saygıdeğer, sağlık bakanımız Ali Pilli Allah esirgesin daha kaç can kaybedeceğiz bu yetersizliklerden. Aynı yerden canı yanmayınca anlayamıyor kimse… Sizin çocuğunuz torununuz yaşayınca mı anlayacaksınız acaba? Pandemi Hastanemiz var evet ama bunca zaman bu virüsle mücadele veren sağlık personeli ve doktorlarımız yeterli değil her şeyde olduğu gibi sağlıkta da sınıfta kaldık. Sakın bu virüsü kapmayın, tek başınasınız, kimse virüsle evde nasıl mücadele etmenizi önemsemiyor, çünkü seçim var.