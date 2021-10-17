Bir günde iki ölüm

Bahçeli ve Cihangir’de dün meydana gelen iki ayrı olayda, iki kadın hayatını kaybetti. Bahçeli’de 53 yaşındaki Magaret Smith sabah 11.00 sıralarında evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Öğleden sonra saat 15.00 sıralarında ise Cihangir’de 63 yaşındaki Müsteyde Erdoğdulu yine evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.