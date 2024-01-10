Bir garip "operasyon"

Ertuğrul SENOVA

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde Ayça Alav’ı öldürmekle suçlanan ve cinayetin ardından Kıbrıs’ın güneyine kaçtıkları tespit edilen katil zanlıları, “yasadışı” bir operasyonla tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı ve soruşturma amacıyla haklarında 3’er gün tutukluluk emri alındı.

Polis, zanlıların “Pile’de tespit edilerek tutuklandıklarını” açıklasa da, olayın iç yüzünün çok daha farklı olduğu ortaya çıktı; resmi prosedür yerine “yasadışı” bir yöntem uygulandığı gözlemlendi.

Buna göre katil zanlıları, “kendilerini Mısır’a kaçıracağını sandıkları iki Kıbrıslı Türk’e güvenerek kaçak yollarla Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçirildi” ardından da süreçten haberdar olan ve Pile bölgesinde bekleyen polis ekiplerine teslim edildi.

Zanlıları teslim eden iki şahıs, daha sonra yine aynı yoldan güneye geri döndü…

Söz konusu “operasyon” hem zanlıları kuzeye geçiren isimlerin ifadeleri, hem de aynı şahısların çektiği video ile doğrulandı.

Polisin, detaylarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı “yasadışı operasyon” ile ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı İki Toplumlu Suç ve Suçlulara İlişkin Teknik Komite Eş Başkanı Salih Can Doratlı, komite nezdinde de herhangi bir işlem yapılmadığını, zanlıların güneydeki polis tarafından yakalanarak iade edilmediğini, Pile bölgesinde tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti.

Katil zanlılarını güneyden kuzeye yasadışı yollarla geçirerek polise teslim eden Hüseyin Demirel isimli şahıs, süreci videoya çekerek basına servis etti. Görüntülerde Demirel’in, katil zanlılarını aracıyla Pile’ye götürdüğü ve bu sırada olayı anlattığı görülüyor.

Öte yandan “operasyonda” yer aldığını ifade eden Ufuk Hasan ise 4-5 gün boyunca “gizli” görev gerçekleştirdiklerini ve katil zanlılarının güvenlerini kazandıklarını, ardından da polisle irtibata geçerek Pile’ye götürdüklerini söyledi.

Hasan, “Zanlıları kimlikle mi kuzeye geçirdiniz? Yoksa polis mi güneye geçti?” sorularının ikisini de “hayır” diyerek yanıtladı, ancak yasadışı bir durumun yaşanmadığını iddia etti.

Hasan, “operasyon” diye anlattığı sürecin ardından Demirel ile birlikte güneye döndüklerini kaydetti.

Neler yaşandı?

22 Aralık tarihinde, Lefkoşa’da meydana gelen Ayça Alav cinayetiyle ilgili aranmakta olan iki zanlının, yasadışı yollarla Kıbrıs’ın güneyine kaçtıkları tespit edilmişti.

Bu kapsamda İki Toplumlu Suç ve Suçlulara İlişkin Teknik Komite aracılığıyla Kıbrıs’ın güneyindeki polise, aranan zanlıların eşkâlleri iletilmiş, bulundukları yerde tutuklanarak kuzeye iade edilmeleri talep edilmişti.

Aradan geçen iki buçuk haftanın sonunda, Pazartesi akşamı polis, iki zanlının Pile’de tespit edilerek yakalandığını açıkladı.

Ancak zanlıların, Pile’ye neden ve nasıl geldikleri resmi olarak açıklanmadı.

Olayın iç yüzü, ertesi gün, yayınlanan bir video ile ortaya çıktı; resmi prosedür yerine “yasadışı” bir yöntem uygulandığı gözlemlendi.

Videoda, Hüseyin Demirel isimli bir şahsın, katil zanlılarını kullanımındaki araca koyarak Pile’ye götürdüğü, ardından da polise teslim ettiği görülüyor.

Videoya göre katil zanlıları, “kendilerini Mısır’a kaçıracağını sandıkları iki Kıbrıslı Türk’e güvenerek kaçak yollarla Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçirildi” ardından da süreçten haberdar olan ve Pile bölgesinde bekleyen polis ekiplerine teslim edildi.

Söz konusu “operasyon” hem zanlıları kuzeye geçiren isimlerin ifadeleri, hem de aynı şahısların çektiği video ile doğrulandı.

Komitenin haberi yok

Polisin, detaylarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı “yasadışı operasyon” ile ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı İki Toplumlu Suç ve Suçlulara İlişkin Teknik Komite Eş Başkanı Salih Can Doratlı, komite nezdinde de herhangi bir işlem yapılmadığını, zanlıların güneydeki polis tarafından yakalanarak iade edilmediğini, Pile bölgesinde tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti.

“Operasyonda” yer alan Hasan:

“Yasadışı bir durum yok”

Katil zanlılarını güneyden kuzeye yasadışı yollarla geçirerek polise teslim eden Hüseyin Demirel isimli şahıs, süreci videoya çekerek basına servis etti. Görüntülerde Demirel’in, katil zanlılarını aracıyla Pile’ye götürdüğü ve bu sırada olayı anlattığı görülüyor.

Öte yandan “operasyonda” yer aldığını ifade eden Ufuk Hasan ise 4-5 gün boyunca “gizli” görev gerçekleştirdiklerini ve katil zanlılarının güvenlerini kazandıklarını, ardından da polisle irtibata geçerek Pile’ye götürdüklerini söyledi.

Hasan, “Zanlıları kimlikle mi kuzeye geçirdiniz? Yoksa polis mi güneye geçti?” sorularının ikisini de “hayır” diyerek yanıtladı, ancak yasadışı bir durumun yaşanmadığını iddia etti.

Hasan, “operasyon” diye anlattığı sürecin ardından Demirel ile birlikte güneye döndüklerini kaydetti.

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