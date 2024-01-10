Alav cinayeti zanlılarını kuzeye geçiren 3 kişi güneyde tutuklandı

Güneydeki polis, Ayça Alav’ın cinayet zanlılarını “yasadışı bir operasyonla” kuzeye geçirip polise teslim eden 3 kişi tutukladı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre polis, 37, 46 ve 47 yaşlarındaki şahısları, "gizli ve haksız tutuklama amacıyla kaçırma" suçlamasıyla tutukladı.

YENİDÜZEN’in, “Bir garip operasyon” başlığıyla gündeme taşıdığı olayda, Lefkoşa’da Ayça Alav’ı öldürdükten sonra güneye kaçan zanlıları, polisle işbirliği yapan bir grup Kıbrıslı Türk’ün, yasadışı yollarla Kıbrıs’ın kuzeyine geçirerek polise teslim ettiği ortaya çıkmıştı.

Öte yandan kuzeydeki polis, zanlıların tutuklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamasında, iki şahsın “Pile’de tespit edilerek tutuklandıklarını” bildirmişti.

Katil zanlıları “kendilerini Mısır’a kaçıracağını sandıkları iki Kıbrıslı Türk’e güvenerek yasadışı yollarla Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçirildi” ardından da süreçten haberdar olan ve Pile bölgesinde bekleyen polis ekiplerine teslim edilmişti.

Zanlıları teslim eden iki şahıs, daha sonra yine aynı yoldan güneye geri dönmüştü.

İki Toplumlu Suç ve Suçlulara İlişkin Teknik Komite, süreçten haberdar olmadıklarını bildirdi, güneydeki polisin herhangi bir tutuklama veya iade işlemi yapmadığını YENİDÜZEN’e açıklamıştı.

Olay, katilzanlılarını güneyden kuzeye yasadışı yollarla geçirerek polise teslim eden şahısın, süreci videoya çekerek basına servis etmesiyle patlak vermişti.

Öte yandan “operasyonda” yer aldığını ifade eden Ufuk Hasan ise YENİDÜZEN’e konuşmuş, “Zanlıları kimlikle mi kuzeye geçirdiniz? Yoksa polis mi güneye geçti?” sorularının ikisini de “hayır” yanıtını vermiş, ancak yasadışı bir durumun yaşanmadığını iddia etmişti.