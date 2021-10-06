Bir değerimizi daha yitirdik

Kıbrıs fotoğrafçılık tarihine iz bırakmış usta isimlerden 89 yaşındaki Faik Hasan Atlas, Nam-ı diğer Foto Atlas dün yaşamını yitirdi.

Hayatını fotoğrafçılığa adamış isimlerden, Foto Atlas’ın kurucularından Faik Atlas’ın ölümü ailesi ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

Faik Atlas, Lefkoşa’da İsmail Safa Camisinde bu sabah son yolculuğuna uğurlanacak.

Faik Hasan Atlas (Foto Atlas ) kimdir?

Faik Hasan Atlas, 1932 yılında Baf’ta doğdu. Fotoğrafçılığa 1946 yılında çocuk yaşta iken özengen olarak başlayan Faik Hasan Atlas, ilk karanlık-oda deneyimini yine özengen olarak fotoğrafçı Vahram’ın yanında edindi. 1948 yılında Foto Deanna’da karanlık oda işçisi olarak çalışmaya başlayan Atlas, 1949 yılında Foto Bedros’un yanına geçerek, burada da karanlık-oda işçisi olarak çalışır.

Fotoğrafçılığı öğrenme tutkusu onu Mağusa-Maraş’ta Foto Gülyan’a taşır. Fotoğrafçı Hovhannes Gülyan’ın yanında beş yıl çalışıp işin bütün inceliklerini öğrenen Atlas, 1955 yılında ustasının maddi ve manevi yardımlarıyla Lefkoşa’da Foto Atlas ismi altında kendi stüdyosunu açtı.

Foto Ayer Arslan Özdiken