“Bir bakan, asgari ücretin çok da önemli olmadığını söyledi… ‘Ölen ölür kalan sağlar bizimdir’ manasında olsa gerek”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te hükumet adına bir bakanın asgari ücretin çok da önemli olmadığını, önemli olanın ‘doğal seleksiyon’ olduğunu söylediğine işaret etti.

Bunun ‘ölen ölür kalan sağlar bizimdir’ manasına geldiği değerlendirmesinde bulunan Erhürman, hükumetin izlediği politikanın tam da bu olduğunun altını çizdi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Dün Meclis'te, "hükumet" adına bir bakan, asgari ücretin çok da önemli olmadığını, piyasanın "doğal seleksiyon" sonucunda kendiliğinden doğru ücreti bulacağını söyledi!

"Doğal seleksiyon", "ölen ölür kalan sağlar bizimdir" manasında bir şey olsa gerek!

"Hükumet"in izlediği "maliye ve ekonomi politikası"nı daha iyi anlatan bir ifade bulunamazdı!..”

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