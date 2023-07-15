Bir akşamda üç trafik kazası

Bir gecede üç farklı bölgede üç farklı trafik kazası meydana geldi. Yedidalga, Lefkoşa ve Çukurova bölgelerinde meydana gelen kazalarda can kaybı yaşanmadı, yaralılar ise tedavi altına alındı.

Polisin açıklaması şöyle:

1. 15.07.2023 tarihinde, saat 19:20 sıralarında, Yedidalga’da Ecevit Caddesi üzerinde, Gül Derviş ÇETEREİSİ (E-46), yönetimindeki plakasız motosiklet ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman yolun solundan çıkıp trafik levhasına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sağ köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 15.07.2023 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, İskele – Ercan Anayolu üzerinde, Fatma GÜLET (K-39), yönetimindeki EE 167 plakalı araç ile Çukurova'da faaliyet gösteren Taş Fırın isimli ekmek fırınına ait park yerinden anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada İskele istikametinden batı istikametine doğru seyreden Güven Güvenir (E-43) yönetimindeki RM 852 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmaya müteakip her iki araç yol içerinde durduğu sırada, yine İskele istikametinden batı istikametine doğru yönetimindeki KZ 501 plakalı araç ile seyreden Ahmet Basri (E-65) kaza nedeniyle yol içerisinde durmakta olan RM 852 plakalı araca çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle RM 852 plakalı araç yolun solundan çıkarak tarla içerisine savrulmuştur. Kaza sonucu yaralanan EE 167 plakalı araç sürücüsü Fatma GÜLET ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Nasıf Efe GÜLET (E-3), KZ 501 plakalı araç sürücüsü Ahmet BASRİ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nazım Ahmet Komililer (E-9) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

3. 15.07.2023 tarihinde, saat 21:15 sıralarında, Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde, Gonca Ceylan KARADENİZ (K-36),yönetimindeki 28 DR 187 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Haspolat Sanayi Bölgesi Sera Tarım önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu önünde aynı aynı istikamete doğru seyreden Salih Ali ALİOĞLU (E-54) yönetimindeki TRA 487 plakalı aracın arka kısmına çarpıp tavanı üzerine devrilerek yol içerisinde sürüklenmiştir. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.