“BioNTech ile 120 milyon dozluk anlaşma yapıldı”

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vaka sayısında günlük 10 binin altına inildiğini duyururken, BioNTech ile de 120 milyon dozluk aşı anlaşmasına varıldığını belirtti.

BioNTech firmasının kurucusu ve tepe yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin de basın toplantısına bağlanırken, "Türkiye'ye Haziran sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz" dedi.