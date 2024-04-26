Serap ŞAHİN (Adıyaman)

İsias Otel davasının ikinci duruşmasında, ailelerin talebi ve mahkemenin kararı üzerine uzmanlar mahkemede dinleniyor…

Aileler tarafından mahkemeye sunulan raporla ilgili çalışan uzmanlardan Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, “Binanın ‘depremi şiddeti’ nedeniyle yıkıldığı iddiası doğru değil” dedi.

Betonarme sistemlerinde binayı depreme karşı koruyan bir özellik olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, binanın ilk yapılan projeye uygun inşa edilmediğini söyledi ve deprem yönetmeliğine de uyulmadığını vurguladı.

Sucuoğlu, “Depremin şiddeti yüzünden” binanın yıkıldığı iddiası doğru değildir” dedi, binanın 1993 yılında yapıldığını ve o dönem 1975 yönetmeliğinin geçerli olduğunu kaydetti.

“16’ncı saniyede 59 tane kolonun göçtüğünü gördük”

“Bütün ekip ve belediye hatalı”