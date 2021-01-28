Bin Euro’ya uyuşturucu ticareti

Haspolat bölgesinde askeri yasak bölge içerisinde yasa dışı yollardan Kıbrısın güneyinden kuzeyine geçiş yaparken 2 kilo 500 gram ağırlığında uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı D.E., PCR sonucunun negatif çıkması üzerine mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları anımsattı.

Sevinç, zanlının 25 Ocak tarihinde Haspolat Lefkoşa’da Askeri yasak bölge içerisinde tasarrufunda yaklaşık yaklaşık 600 Gr "ağırlığında sentetik cannobinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 1 kilo 800 Gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

İki buçuk kilo uyuşturucu soruşturması sürüyor

Polis, tutuklanan zanlının yapmış oluğu sözlü beyanlarda söz konusu uyuşturucu maddeleri bin Euro karşılığında getirmek için anlaştığı ve bu yönde soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sevinç, alınması gereken ifadeler ve aranmakta olan bir şahsında olduğunu bu bağlamda soruşturma maksatlı zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.