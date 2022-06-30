Bilişim Suçları Yasası’na yeniden Meclis yolu açıldı

Anayasa Mahkemesi, “Bilişim Suçları Yasası“nın 4 maddesinde, Anayasa’ya aykırılık tespit etti. TDP Genel Başkanı Atlı, “Bu demektir ki bu yasanın mecliste yeniden görüşülmesinin önü açıldı” dedi.

Anayasa Mahkemesi, Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) ve Toplumcu Demokrasi Partisi‘nin (TDP) yargıya taşıdığı “Bilişim Suçları Yasası“nın 4 maddesinde, Anayasa’ya aykırılık tespit etti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan TDP Genel Başkanı Mine Atlı, söz konusu gelişme üzerine yasanın meclise yeniden iade edileceğini ve görüşüleceğini ifade etti.

Atlı, Anayasa’ya aykırılığı tespit edilen 4 maddeyi şöyle açıkladı:

“Yasanın 14’üncü maddesi polisin el koyduğu bilişim suçu işlemek adına üretildiği iddia edilen araçların (telefon, laptop, tablet vs.) davaya kadar iade edilmemesi, Anayasa’nın 17’nci maddesi olan ‘hak arama özgürlüğüne’ aykırı bulundu.

Erişim sağlayıcılarının mahkeme kararı almadan kullanıcıların trafik bilgilerine erişmesi, Anayasa’nın 19’uncu maddesiyle korunan özel hayatın gizliliğine aykırı bulundu.

İçerik sağlayıcının veya yer sağlayıcının 24 saat içinde hukuka aykırı olduğu iddia edilen içeriğin yayından kaldırılması hak arama özgürlüğüne aykırı bulundu

24 saat içinde erişim sağlayıcının erişimini engellememesi halinde erişim sağlayıcının lisansının iptal edilmesi, Anayasa’nın 17 ve 18’inci maddelerine aykırı bulundu.

“Yasanın Meclis’te yeniden görüşülmesinin önü açıldı”

Atlı, Anayasa Mahkemesi’nin, BTHK’nın erişim engeli maddesinin yeniden düzenlenmesi gerektiği yönünde karar verdiğini belirterek, “Bu demektir ki bu yasanın mecliste yeniden görüşülmesinin önü açıldı, yasa meclise iade edilecek. Biz takipçisi olacağız. Hala daha insan haklarına uyumlu olmayan maddelerin yürürlükten kalkması için mücadele vereceğiz” dedi.