Beyarmudu Geçiş Kapısı’nda bavulunda bin adet hava tüfeği mermisi ele geçirilen kişi tutuklandı

Kıbrıs'ın güneyinden kuzeye Beyarmudu Geçiş Kapısı’ndan girerken bavulunda yapılan aramda bin adet 4.5mm’lik hava tüfeği mermisini kanunsuz olarak ülkeye ithal etmeye çalıştığı tespit edilen N.Ç (E-78) tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kapatma saatine uymayan iki işletmeye yasal işlem

Girne’de faaliyet gösteren eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde, iki işletmenin kapatma saatine uymadığı tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, bahse konu işyerleri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin soruşturması sürüyor.



İkamet izinsiz altı kişi tutuklandı

Polis tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz altı kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, tutuklanan söz konusu şahıslar aleyhindeki soruşturma devam ediyor.