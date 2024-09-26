“Betonarme sınıf binaları için gerekli adımlar bir an önce atılmalı”

Evrensel Yaşam Haklarını Koruma Derneği, konteyner veya prefabrik sınıfların kalıcı çözümler olmadığını belirterek, bir an önce betonarme sınıf binalarının yapımı için adım atılması gerektiğini kaydetti.

Dernek İnşaat-Yapı ve Sağlık Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2023 yılında Türkiye’de meydana gelen depremin ardından yapılan analizler sonrası okul binalarından 294 tanesinin riskli yapı kabul edilip boşaltıldığı, 218 adet prefabrik sınıfın ihtiyaçlı okullara yapılandırıldığı ifade edildi. Bu yapılarda yaklaşık 6 bin öğrencinin eğitim göreceği belirtilen açıklamada, Avrupa’ya bakıldığı zaman bu yapıların eğitimde en son tercih olarak kullanıldığı kaydedildi.

Eğitimde konteyner veya prefabrik sınıfların kalıcı çözümler olmadığı ifade edilen açıklamada, savaş, sel gibi olağanüstü durumlarda geçici çözüm olarak kullanılacak ise sağlık ve güvenlik için inşasında bazı hususlara çok dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

İnşaat sırasında bu yapılara uygun sağlam çelik iskelet kullanılmasının hayati önem taşıdığı belirtilen açıklamada, iç mekanda yangına dayanıklı malzemelerin kullanılması, PVC malzemelerin kullanılmasından kaçınılması, zeminin sağlam ve yanmaz malzemelerle kaplanması gerektiği kaydedildi.

Herhangi bir yangın durumunda bu önlemler alınmazsa can kayıplı felaket ile karşılaşılacağına dikkat çekilen açıklamada, kapıların sınıf içine doğru açılmasının da yangın anında tehlike yaratacağı belirtildi.

Tasarlanan sınıf modüllerinin, 48 metrekare taban, 6 metrekare pencere alanına sahip olduğu savunulan açıklamada, çok yakın yerleştirilen sınıf ünitelerinin, pencereleri aydınlatma açısından işlevsiz kıldığı kaydedildi.

İzolasyon yalıtım için duvarların alçıpan-ahşap kaplanmasının daha sağlıklı olacağı ifade edilen açıklamada, “İnşa edilen bu sınıfların normal betonarme binalardaki sınıflar gibi bütün ve koridorlu olmayışı büyük bir dezavantajdır” denildi.

Sınıfların su basma riskini azaltmak için yerden yüksek tasarlandığı belirtilen açıklamada, ancak kot farkının hemen kapı eşiğinde başlamasının sınıfa giriş ve çıkışlarda ciddi tehlike oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Olası güçlü bir fırtınada bu yapıların dayanımı düşük ve tehlikelidir” denildi.