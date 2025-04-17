Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyonda 12 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütünün" belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla soruşturma yürütüyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen belediye çalışanlarının adreslerinde arama yapıldığı bildirildi.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 13 Ocak'ta Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alınmış, 17 Ocak'ta "Suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Akpolat'ın tutuklanmasının ardından göreve Ömer Rasim Şişman vekillik etmeye başlamıştı.

42 yaşındaki Akpolat, 31 Mart 2019 seçimlerinde yüzde 73, 31 Mart 2024 seçimlerinde yüzde 64 ile belediye başkanı seçilmişti.

Savcılığın o dönemki açıklamasına göre ihale soruşturması kapsamında Akpolat'ın yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için de gözaltı kararı verilmişti.

Savcılık açıklamasına göre Ahmet Özer ise "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması" ve "haksız mal edinmekle" suçlanıyordu.

Ahmet Özer 30 Ekim'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.