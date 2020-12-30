Berkay’ın çıkışı: Yazık size

Ülkemizin tanınmış bankacılarından, Bankalar Birliği eski Başkanı Bülent Berkay, kamunun, işsiz insanları istihdam etmek yerine özel sektörden personel çaldığını söyledi, “Emek hırsızları sizi” diye hükümete yüklendi.

Bülent Berkay’ın sözleri dikkat çekti.

"Sen kamuyu küçültecem de gece gündüz, Maaş ödeyemez durumda ol, Kamuda personel sayısı çoktur de Bütçenin bilmem kaçta kaçı maaşlara gider de Her ay sonu nasıl içinden çıkacağını hesapla, Türkiyeye git dilen Bu ay da maaşları ödeyebildin ve çok iyi iş becerdin diye övün, İşsizliğe çözüm bulacağını söyle Özel sektörün istihdam yaratması için "hesapta" destek paketleri açıkla, insanları aç ve açıkta bırak.

Hele de bugün Özel sektör istihdam destek fonuna 100 milyon aktardığını söyle Böyle zor dönemde çalışanını işten durdurmayan ve maaşını tam ödeyen özel sektörün yanında olacam de

VE SONRA

Tüm zorluklara göğüs germeye çalışan bu özel sektörden, tüm emekler ile yetişen, eğitim gören, ve hala hazırda çalışmaya devam eden personelini gel ve bir günde çal yani KAMUDA İSTİHDAM ET ve 10 günde geldin geldin, gelmedin başkasını senin yerine alırım de.

Geçmişte de bunları yaptınız, ama böyle zamanda çalışanının tüm haklarını eksiksiz yerine getiren , işten durdurmayan, Özel sektörden gel hala hazırda çalışan personeli kamuya al. EMEK HIRSIZLARI SİZİ. Hiç olmazsa en az bir yıldır çalışmayan işsiz olan para kazanmayan işsiz birini alsaydınız Bu siyasi zihniyet hiç değişmedi.

YAZIKLAR OLSUN"