Benzin istasyonlarında izdiham!
Benzinciler Birliği'nin 'eylem' kararı alması ve 17:00 itibarıyla istasyonları kapatacağını duyurması üzerine, yurttaş istasyonlara akın etti.
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Benzinciler Birliği'nin 'eylem' kararı alması ve 17:00 itibarıyla istasyonları kapatacağını duyurması üzerine, yurttaş istasyonlara akın etti.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu benzin istasyonlarında izdiham yaşanıyor.
“17.00’den itibaren kapatıyoruz”
Benzinciler Birliği: “Tedarikçiler yakıt vermiyor, istasyonlara kilit vurma noktasındayız”
“Onlarca tanker dizili, elimizde paramız… Perişan olduk"
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