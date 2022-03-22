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Benzin istasyonlarında izdiham!

Benzin istasyonlarında izdiham!

Benzinciler Birliği'nin 'eylem' kararı alması ve 17:00 itibarıyla istasyonları kapatacağını duyurması üzerine, yurttaş istasyonlara akın etti.

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Benzinciler Birliği'nin 'eylem' kararı alması ve 17:00 itibarıyla istasyonları kapatacağını duyurması üzerine, yurttaş istasyonlara akın etti.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu benzin istasyonlarında izdiham yaşanıyor.

“17.00’den itibaren kapatıyoruz”“17.00’den itibaren kapatıyoruz”

Benzinciler Birliği: “Tedarikçiler yakıt vermiyor, istasyonlara kilit vurma noktasındayız”Benzinciler Birliği: “Tedarikçiler yakıt vermiyor, istasyonlara kilit vurma noktasındayız”

“Onlarca tanker dizili, elimizde paramız… Perişan olduk“Onlarca tanker dizili, elimizde paramız… Perişan olduk"

 

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