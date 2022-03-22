Benzinciler Birliği: “Tedarikçiler yakıt vermiyor, istasyonlara kilit vurma noktasındayız”

Benzinciler Birliği, akaryakıt tedarikçileri ALPET ve KPET’in bayilerine yakıt vermediğini savundu, istasyonlara kilit vurma noktasına geldiklerini duyurdu. Son 6 aydır, her fiyat değişimi beklentisinde bunun yaşandığına işaret eden Benzinciler Birliği, dağıtım şirketlerine gerekli ikaz ve cezasının verilmesini talep etti.

Benzinciler Birliği’nin açıklaması şöyle:

“Akaryakıt tedarikçileri ALPET ve KPET bayilerine yine yakıt vermiyor. Son 6 aydır her fiyat değişimi beklentisinde bu yaşanıyor. Benzinciler 2 gündür tedarikçilerden ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda yakıt alamıyor. KPET 40000 litre taşıma kapasiteli tankerlere bugün 2000 litre verebilirim diyor. Dolum tesisiinde izdiham var. Tankerler boş sırada bekliyor. Benzinciler de istasyonlara kilit vurma noktasında. Dağıtım Şirketlerine gerekli ceza ve ikaz gitmeli, resmi olarak bunu talep ediyoruz. KKTC BENZİNCİLER BİRLİĞİ”