“Onlarca tanker dizili, elimizde paramız… Perişan olduk"

Benzinciler, ALPET ve Kıbrıs Türk Petrolleri (KPET) tarafından bayilere akaryakıt verilmediğini savunurken, iddiayı yalanlayan KPET Genel Müdürü Malik İşimtekin gemilerin gecikmesinden dolayı birtakım sıkıntılar yaşandığını ancak yakıt verilmediğine dair söylentilerin doğru olmadığını savundu.

KPET dolum tesisi önünde kuyruklar oluşturan tankerleri görüntüleri YENİDÜZEN’e ulaştı, görüntülerde konuşan Mehmet Zorba, “elimizde paralarımız olmasına rağmen devlet ve tedarikçi firmaların anlaşamaması yüzünden burada perişan olduk, halk da yakıt alamadığı için perişan oldu, biz bunu hak ediyor muyuz?” ifadelerini kullandı.

KPET Genel Müdürü İşimtekin: “Gemiler gecikti ancak sınırlı da olsa veriyoruz”

Görüntüler üzerine KPET Genel Müdürü İşimtekin’e ulaşan YENİDÜZEN iddiaları sordu, İşimtekin, gemilerin fırtına nedeniyle gecikmeli olarak adaya geldiğini, yakıtın şimdilik sınırlı sayıda verildiğini ancak akaryakıt bayilerinin bu sınırlı dolumdan memnun kalmadığı için yakıt almadığını ileri sürdü. İşimtekin şunları söyledi: “95 veriliyor, diğerleri ise şimdilik sınırlı veriliyor çünkü fırtınadan dolayı iki gemi art arda, gecikmeli geldi. Bir geminin boşaltımı yaptık, 95 oktan ve Euro dizelin bir kısmını gümrükten çıkardık ancak diğer geminin işlemleri sürüyor. Tahliye bugün tamamlanacak ve yarın sorunsuz bir şekilde istenilen miktarda yakıt verebileceğiz ancak şimdilik 95 dışındakileri sınırlı vermek durumundayız. Hiç verilmiyor diye bir durum söz konusu değildir”.

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