“17.00’den itibaren kapatıyoruz”

Benzinciler Birliği, dolum tesislerinde yakıt alamamalarını protesto etmek için eylem kararı aldı, bugün saat 17.00 itibarıyla Birliğe bağlı benzin istasyonlarının kapatılacağını duyurdu.

YENİDÜZEN’e konuşan Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan, dolum tesislerinin kendilerine yakıt vermediğini, buna tepki olarak saat 17.00’de istasyonları kapatma kararı aldıklarını anlattı. Fidan şöyle devam etti: “Özellikle Kıbrıs Türk Petrolleri bu tutumu sergiliyor. 3-40 bin litrelik tankerlerle gittik, bize sadece 2 bin litrelik yakıt verdiler. Birçok benzinciden bu duruma tepki geldi, bu yüzden 17.00’den itibaren kapatma kararı aldık. Uymayacak istasyonlar muhakkak olacaktır ama çoğu kapatacak”.

Ellerindeki yakıtı düşük fiyata satmak istemeyen tesislerin hem benzinciyi, hem de halkı zor duruma düşürdüğünden yakınan Fidan, bu durumun yarına kadar çözüme ulaşmasını beklediğini söyledi.