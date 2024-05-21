Bengihan: "Ülkeyi yönetenler halkı üretimden koparmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hayvan üreticilerinin başlattığı eyleme destek belirtti.

Yazılı açıklamasında toplumların kalkınmasının ve kendi ayakları üzerinde durabilmesinin en önemli unsurunun üretim olduğunu kaydeden Bengihan, KKTC’yi yönetenlerin halkı üretimden koparmak için ellerinden gelen her şeyi yaptığını savundu.

“Çalışanlar, emekliler ve dar gelirli kesimler için hayat şartları günden güne zorlaşırken, üreterek ekmeğini kazanmaya çalışan kesimler de yok olmakla karşı karşıya kalmıştır” diyen Bengihan, hükümetin girdi maliyetlerinin hızla artması karşısında ayakta kalabilme mücadelesi veren üreticilere destek olmak yerine üretimi bitirme yolunu seçtiğini ileri sürdü.

Bengihan, “Gecesini gündüzüne katarak, sıcak, soğuk demeden çalışan hayvancılarımızın emeğinin karşılığını alabilmesi için destek olunması gerekirken hükümet et ithalinin önünü açmıştır. Temel tüketim maddesi olan ete halkımızın erişebilmesini sağlamak için kendi hayvan üreticimizi desteklemek yerine birkaç tüccara rant kapısı açılmıştır” dedi.