Cumhurbaşkanı Tatar, “23 Nisan Çocuk Bayramı” kapsamında, Necati Taşkın İlkokulu Müdürü Feray Konti başkanlığında, KKTC genelindeki ilkokulları temsilen 15 öğrenciyi Cumhurbaşkanlığında ağırladı.

Tatar, ziyaret sırasında makamını, temsili olarak, Necati Taşkın İlkokulu 5’inci sınıf öğrencisi Mehmet Tunç Yılmaz’a devretti ve “Sen yeni Cumhurbaşkanımızsın. Hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı koltuğunu devralan Mehmet Tunç Yılmaz ise, 23 Nisan’la ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ederek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı olarak ne gibi sorunları çözeceğine de değinen Yılmaz, “Ben Cumhurbaşkanı olsam, zamları düşürürdüm. Fiyatları düşürerek, herkesin ihtiyaçlarını almasını sağlardım” dedi. Bunun üzerine, Tatar, Yılmaz’ı "güzel düşünceleri için" kutladı.