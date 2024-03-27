Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partiler ara bölgede bir araya geldi

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partileri, Slovakya'nın Kıbrıs Büyükelçiliği himayesinde ara bölgede yapılan rutin toplantılar çerçevesinde yeniden bir araya geldi.

Ledra Palace Otel'de saat 12.30'da sona eren toplantının ardından Slovak Büyükelçi Martin Bezek toplantıyla ilgili detayları aktardı.

Parti temsilcileri, Güney Kıbrıs'tan Birleşik Demokratlar (EDİ) partisinin önerisi üzerine "Zaman çok önemli: Kıbrıslı Türk ve Rumların iki nesli hayatlarını beklenti ve hayal kırıklığı içinde geçirdi. Çok geç olmadan Kıbrıslı genç nesillere barış, iş birliği, kalkınma ve refah umudu verelim. Coğrafyanın lehimize çalışmasını sağlayalım." konusunu ele aldı.

Haber: Raif Uzkan / Fotoğraf: Süleyman Önal (TAK)