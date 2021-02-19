“Baskın anında uyuşturucuyu komşunun balkonuna attı”

Lefkoşa’da ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır halde paketlenmiş yaklaşık 130 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak mesele ile bağlantılı tutuklanan zanlı A.A., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, 16 Şubat tarihinde, A.A.’nın evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından operasyon düzenlendiğini belirterek, zanlının operasyon esnasında kendi evinin balkonuna çıkıp uyuşturucu maddeleri komşusunun balkonuna attığını söyledi.

Polis yapılan incelemede zanlının atmış olduğu poşetin içerisinde yaklaşık 130 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin 15 ayrı paket içerisine sarılmış ve satışa hazır şekilde tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının evinde ve üzerinde aynı gün tekrar arama yapıldığını dile getiren Sevinç, zanlının giymekte olduğu siyah montunun cebinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna işaret etti.

Polis, evde metal öğütücünün içerisinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna dikkat çekerek, yatak odasında beyaz tabak içerisinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan maddenin ve 1 Amerikan Doları’nın bulunduğunu anlattı.

Zanlının gönüllü ifade vermediğini söyleyen polis, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin Devlet Kimya Laboratuarı’na, maddelerin muhafaza edildiği naylon poşetlerin ise Polis Müdürlüğü’ne bağlı Parmak İzi İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ancak henüz raporların çıkmadığını kaydetti.

Polis memuru Mehmet Sevinç, soruşturma kapsamında aranmakta olan 2 şahsın söz konusu olduğunu ve zanlının söz konusu uyuşturucu maddeleri kimlerden ve nasıl aldığının araştırılacağını ifade ederek, serbest kalması durumunda tahkikata olumsuz etki edebilme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.