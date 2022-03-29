Basın-Sen, 1 Nisan’da yapılacak grev ve mitinge destek bildirdi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, 1 Nisan’da yapılacak grev ve mitinge destek bildirdi.

Kişmir, konuyla ilgili yazılı açıklamasında “UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ‘zam politikalarına’ karşı 1 Nisan Cuma günü ülke çapında düzenlenecek genel grev ve mitinge Basın Emekçileri Sendikası olarak bizler de destek veriyoruz” dedi.

TAK’ta da tam gün grev

Kişmir Türk Ajansı Kıbrıs’ta da tam gün greve gideceklerini şu sözlerle ifade etti:

“İş bilmez hükümetin sadece belirli rant çevrelerini koruyan icraatları karşısında, her geçen gün yoksullaşan yurttaşları, çalışanları, emeklileri, dar ve sabit gelirlileri korumak ve haklarını aramak adına, meydanlarda olurken, örgütlü olduğumuz Türk Ajansı Kıbrıs’ta da tam gün greve gideceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.”

Hükümetin, “büyük bir uyarı niteliğinde”, tüm paydaşlarla birlikte yapılacak grev ve miting ile verilmek istenen mesajı almaması ve “emek düşmanı” olarak tanımladığı tavrını sürdürmeye devam etmesi halinde mücadelenin büyüyerek süreceğini kaydeden Kişmir, “Tüm duyarlı yurttaşları da Anayasa’yı yok sayan bu zihniyetin karşısında, emek ve ekmek mücadelemizde 1 Nisan Cuma günü yanımızda görmek istiyoruz” diyerek halkı mitinge davet etti.